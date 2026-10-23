Lo que se sabe hasta ahora de la persecución policial que terminó con un hombre muerto y dos jóvenes heridos

El auto baleado por la Policía durante la persecución, detenido en General Flores. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

La Policía y la Fiscalía de Homicidios investigan la persecución policial ocurrida a las 3 de la mañana del jueves desde Reducto hasta el Hipódromo de Maroñas, que terminó con un hombre dominicano de 40 años muerto, dos hombres de 19 y 23 años heridos y otro de 31 con un roce de bala.

El fallecido trabajaba como chofer de la aplicación Uber en un auto eléctrico de color blanco que terminó con al menos 15 impactos de bala. Las autoridades investigan si este hombre tenía o no vínculo con el resto de las personas que iban dentro del vehículo y de qué manera lo contactaron. Según explicaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado, por el momento no surge de la investigación que esta persona haya acudido a un viaje solicitado por la aplicación.

Uno de los ocupantes del vehículo aseguró el jueves de tarde que estaba con las otras dos personas, que son sus amigos , en la vivienda donde funciona un boca de venta de drogas, y que le pidieron al chofer de Uber que los fuese a buscar.

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Según su versión, el conductor fallecido no frenó durante la persecución de la Policía porque “entró en desespero”.

El auto fue visto con, al menos, cuatro ocupantes en su interior en la zona de la avenida San Martín y Rivadavia, en una boca de drogas donde unas horas antes, sobre las 11 de la noche del miércoles, delincuentes pasaron también en un auto y dispararon varias veces contra la casa.

A las 3 de la mañana otro auto -el eléctrico- salió de esa zona; dentro del vehículo se encontraron más de 20.000 pesos en billetes de baja denominación.

Ante la presunción de que los ocupantes podían estar armados los policías iniciaron la persecución, que fue de varios kilómetros, atravesó varias calles y barrios de Montevideo. Se presume que uno de los ocupantes logró bajar del auto en una zona de pasajes en Piedras Blancas, y de allí escapar a pie.

Los otros cuatro siguieron huyendo de la Policía hasta que fueron heridos e interceptados en General Flores y Guerra, en el Hipódromo de Maroñas.

La Fiscalía de Homicidios toma por estas horas declaración a los policías involucrados, que trabajan en distintas unidades y fueron desarmados de forma preventiva. También avanza el peritaje técnico que realizó Policía Científica y en el relevamiento de cámaras para avanzar con la investigación.