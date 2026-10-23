Hallaron un cuerpo en estado de descomposición en Camino La Renga y Profesor Ariosto Fernández, en Melilla.
Encontraron un cuerpo en descomposición en un campo de Melilla; Policía investiga
El hallazgo ocurrió en la tarde de este viernes en Camino La Renga y Profesor Ariosto Fernández.
El hallazgo ocurrió en la tarde de este viernes.
Personal de Policía Científica trabaja en el lugar.
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