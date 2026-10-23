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Camino La Renga y Profesor Ariosto Fernández

Encontraron un cuerpo en descomposición en un campo de Melilla; Policía investiga

El hallazgo ocurrió en la tarde de este viernes en Camino La Renga y Profesor Ariosto Fernández.

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Hallaron un cuerpo en estado de descomposición en Camino La Renga y Profesor Ariosto Fernández, en Melilla.

El hallazgo ocurrió en la tarde de este viernes.

Personal de Policía Científica trabaja en el lugar.

Personal de la Prefectura de Nueva Palmira trabaja en el rescate del cuerpo del pescador. Foto: Armada Nacional.
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Hallan el cuerpo del pescador desaparecido el jueves en la desembocadura del río San Salvador

En desarrollo.

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