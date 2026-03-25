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Este miércoles

Peñarol visita a Boston River en Florida con la chance de seguir en la cima del Apertura

El aurinegro juega este miércoles desde las 20:30 en el Estadio Campeones Olímpicos por la 8ª fecha del Apertura.

Foto: FocoUy. Boston River vs. Peñarol en el Estadio Campeones Olímpicos, Florida, en 2025.

Foto: FocoUy. Boston River vs. Peñarol en el Estadio Campeones Olímpicos, Florida, en 2025.

Peñarol enfrentará a Boston River este miércoles a las 20:30 en Florida, por la 8ª fecha del Torneo Apertura, con la posibilidad de mantenerse en lo más alto de la tabla.

El equipo aurinegro llega tras vencer 3-1 a Cerro el sábado en el Campeón del Siglo y suma 16 puntos de 21 posibles, los mismos que Racing, con quien comparte el liderazgo del campeonato.

Boston River, en tanto, acumula 5 puntos de 21 y tiene a Ignacio Ithurralde como nuevo entrenador.

Foto: FocoUy.
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Peñarol le ganó 3-1 a Cerro y quedó líder del Apertura; el juez Matonte expulsó a uno de cada equipo

Para el partido de este miércoles, el árbitro será Mathías de Armas, acompañado por los asistentes Agustín Berisso y Carlos Roca. El cuarto árbitro será Ruben Umpiérrez, mientras que en el VAR estarán Jonhatan Fuentes y Federico Piccardo.

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