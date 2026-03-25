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MONTEVIDEO

Se entregaron y están detenidos los dos jóvenes requeridos por el cuádruple homicidio de 2024 en barrio Maracaná

Los dos jóvenes requeridos, José Ezequiel González Müller y Anderson Axel Vidal Suárez, se entregaron y están detenidos. Cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas un niño.

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Los dos jóvenes de 19 y 20 años, requeridos por el cuádruple homicidio de mayo de 2024 en el barrio Maracaná de Montevideo, se entregaron en las últimas horas y están detenidos, a disposición de la Fiscalía. Se trata de José Ezequiel González Müller y Anderson Axel Vidal Suárez.

El cuádruple crimen ocurrió en la noche del 30 de mayo de 2024. Ese día fueron asesinados un hombre de 40 años, un joven de 18, un adolescente de 17 y un niño de 11 años.

Por este hecho había tres personas judicializadas, la última fue imputada en setiembre de 2025, un hombre que ya estaba recluido y al que se lo acusa de planificar y organizar el ataque desde la cárcel.

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