Alejandro Sánchez defendió el proyecto original de túnel en 18 de Julio porque mejoraba los tiempos y revitalizaba el Centro

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez defendió el proyecto original para reformar el transporte metropolitano que había sido elaborado por el Ministerio de Transporte con técnicos y apoyo del BID, y que incluía un túnel a lo largo de todo 18 de Julio exclusivo para ómnibus de pasajeros.

Este túnel fue cuestionado por la Intendencia de Montevideo, que presentó un proyecto alternativo aceptado el martes por el presidente Yamandú Orsi, quien había adelantado que respetaría la decisión última de las intendencias involucradas en la reforma, en referencia a Montevideo y a Canelones.

Este miércoles Sánchez dijo a Subrayado que el proyecto original era mejor que el propuesto ahora por Montevideo porque mejoraba los tiempos del transporte de pasajeros y revitalizaba el Centro de la capital. De todas formas dijo que el actual proyecto, el que presentó el intendente Mario Bergara el martes a Orsi, es mejor que lo que existe ahora en 18 de Julio.

El proyecto original

Sánchez destacó que el proyecto original “tuvo mucho estudio, mucha investigación, un año y medio de trabajo de muchos técnicos en colaboración con el BID y otras instituciones”.

“Nosotros presentamos un proyecto que es integral, que implican los dos ramales más importantes, el de 8 de Octubre, que es donde está la mayor cantidad de pasajeros del transporte público, y el ramal del este, de Avenida Italia, que es donde está la mayor concentración de auto privado”, agregó.

“El proyecto presentado es el que daba más oportunidades de tiempo, bajar los tiempos, de revalorizar el Centro de Montevideo, porque si el transporte público iba soterrado, obviamente, sobre la superficie de 18 de Julio, que todos sabemos que se ha venido un poco a menos como una centralidad, se podrían hacer muchas inversiones inmobiliarias que podrían generar espacios de paseo, etcétera, que revitalizaran el Centro de Montevideo”, apuntó el secretario de Presidencia.

¿Qué pasará en 18 de Julio cuando haya marchas o movilizaciones?

Sobre las interrupciones que tendrá el propuesto carril exclusivo para ómnibus sobre 18 de Julio cuando haya marchas o movilizaciones sobre la principal avenida, Sánchez apuntó: ““Además el soterramiento tenía la capacidad de evitar la interrupción del sistema, porque si vamos a un sistema nuevo que si se interrumpe la vía de 18 de Julio siendo superficial, el 20 de mayo para poner un ejemplo está la marcha por los detenidos desaparecidos, ahí el transporte tiene dificultades para funcionar. Estamos hablando de ómnibus que llevan más de 200 pasajeros, no con los mismo vehículos que tenemos ahora”.

Y sobre el proyecto original, con túnel incluido, insistió: “En verdad esa era una muy buena propuesta. Obviamente esto lo tenemos que hacer en conjunto con los gobiernos departamentales. El gobierno de Montevideo entendió que no compartía la idea de un túnel, tenía dudas con respecto a la duración de la obra, tenía dudas con respecto a los costos”.

“El tiempo que íbamos a ganar no es el que vamos a ganar si vamos por arriba".

El jerarca también apuntó que con el carril exclusivo para ómnibus sobre 18 de Julio “se resigna tiempo”. “El tiempo que íbamos a ganar no es el que vamos a ganar si vamos por arriba. Se resigna la valorización del espacio público de 18 de Julio porque ahora vamos a seguir teniendo transporte público por allí, y esto modifica además la circulación de otras áreas de las calles de la ciudad, con otros temas”, alertó.

Y concluyó: “Para el gobierno nacional se pierde o restringe atributos que tenía la propuesta inicial. Siempre lo planteamos, esto es un tema de los gobiernos departamentales, el gobierno nacional está tratando de ayudar. Ir por arriba implica ver cómo funcionan los semáforos, cómo vamos a cruzar 18 de Julio, de qué manera, cómo impacta la sobrecarga o no de las vías alternativas. Hay un conjunto de temas que hay que resolver, pero lo cierto es que el proyecto tal cual estaba, con todos sus atributos, hoy es otro proyecto, que es mejor que lo que tenemos hoy, pero no mejor de lo que habíamos propuesto originalmente”.

"A veces hay que animarse a más"

La diputada del Frente Amplio (MPP) Julieta Sierra dijo que con la cancelación del proyecto original con el túnel incluido, "se perdió una oportunidad de tener una obra de gran magnitud con la perspectiva de mirar a largo plazo".

"A veces hay que animarse a más", comentó: