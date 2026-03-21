Peñarol le ganó 3-1 a Cerro y quedó líder del Apertura; el juez Matonte expulsó a uno de cada equipo

Peñarol derrotó 3-1 a Cerro en el Estadio Campeón del Siglo y quedó como líder del Torneo Apertura junto a Racing. El equipo aurinegro se puso en ventaja con goles de Matías Arezo y Luis Miguel Angulo en el primer tiempo, mientras que Cristian Barros descontó de penal para la visita antes del descanso.

El partido terminó con ambos equipos con diez jugadores, tras las expulsiones de Agustín Miranda en Cerro y Maximiliano Olivera en Peñarol.

En el cierre, Nicolás “Indio” Fernández marcó el tercero para cerrar el partido. El próximo juego del mirasol será el miércoles en Florida ante Boston River, por la fecha 8 del Apertura .

Seguí leyendo Peñarol recibe a Cerro este sábado en busca de la cima del Apertura

Resumen: lo más destacado

focouy-luis-miguel-angulo-peñarol-cerro Foto: FocoUy.

A los 17 minutos del primer tiempo, Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol tras asistencia de Luis Miguel Angulo.

A los 25 minutos, Angulo amplió la ventaja para el aurinegro, con participación previa de Leonardo Fernández, quien también había intervenido en el primer gol. Es el segundo gol del colombiano en el equipo.

A los 38 minutos, Cerro se quedó con diez jugadores por la expulsión de Agustín Miranda tras recibir la segunda amarilla.

A los 41 minutos, Cerro reclamó un penal y la jugada fue revisada en el VAR.

El árbitro Andrés Matonte fue a la pantalla y sancionó penal para Cerro. En esa misma jugada expulsó a Maximiliano Olivera en Peñarol, dejando a ambos equipos con diez jugadores.

A los 45 minutos del primer tiempo, Cristian Barros convirtió el penal y descontó para Cerro, dejando el marcador 2-1 al descanso.

En el segundo tiempo, a los 13 minutos, Eduardo Darias fue sustituido y se retiró ovacionado, luego de un año y medio de ausencia en las canchas y recuperación.

A los 43 minutos, el VAR volvió a intervenir por un posible penal para Peñarol. Matonte revisó la jugada y sancionó la pena máxima.

A los 45 minutos del segundo tiempo, Nicolás Fernández convirtió el penal y selló el 3-1 definitivo para Peñarol.