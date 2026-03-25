En el 2025 hubo más siniestros de tránsito, más lesionados y más fallecidos que en 2024, según datos de la Unasev

Los datos de la Unasev para 2025 indican que aumentó 8,5% la cantidad de fallecidos en siniestros de tránsito , subió 4,1% la cantidad de accidentes y aumentó 3,8% los lesionados .

La Unidad Nacional de Seguridad Vial ( Unasev ) presentó este miércoles al mediodía el informe de Siniestralidad Vial del año 2025 , que indica un aumento en los principales datos analizados.

Con base en la información del Sistema Nacional de Tránsito, desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2025 “murieron 471 personas a causa de un siniestro de tránsito , un 8,5% más que en 2024”, dice el informe.

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Además, “se registraron 22.482 siniestros (4,1% más que el año anterior), en los que hubo 28.342 personas lesionadas, 3,8% más que en 2024”.

Del total de personas lesionadas, el 59,8% son hombres (6 de cada 10), en tanto que el 46,3% de los lesionados tiene entre 15 y 29 años. Dentro de este rango, el 19,1% tiene entre 20 y 24 años, dice la Unasev.

“En Uruguay, la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes a causa de siniestros de tránsito en 2025 fue de 13,5, tasa que también aumentó un 8,9 respecto a 2024 y que supera la actual tasa de homicidios (10,3)”, señala en documento.

Vehículos

El 60% de los lesionados circulaba en moto al momento del siniestro y representan el 50,1% de los fallecidos en 2025.

El 20% circulaba en auto o camioneta, el 10% son peatones y el 10% restante circulaba en otros medios de transporte.

Además, el 55,6% de los fallecidos fue en jurisdicción departamental y el 44,4% en jurisdicción nacional (rutas).

Alcohol poco

El informe oficial indica que la presencia de alcohol en los siniestros de tránsito fue escasa: “95% de espirometrías resultaron negativas (0,00 g/L de alcohol en sangre)”.

Una tendencia creciente desde hace años

“Existe una tendencia sostenida de crecimiento de siniestros y lesionados desde el año 2020 a la fecha. Cambiar esta tendencia depende de la toma de decisiones en todos los niveles. En este sentido, Unasev ha planteado trabajar siguiendo líneas estratégicas que vinculan el trabajo de la Unidad con la fiscalización, la educación, la aplicación de la Ley de Faltas, la participación social, la implantación del permiso por puntos y la creación de un Fondo Nacional de Seguridad Vial”, dice el informe.

“Estas medidas accionando por separado no revierten esta tendencia, pero sí puede lograrse si accionan en forma coordinada. El objetivo común es cuidar la vida y la salud de las personas. Para revertir esta tendencia creciente de siniestralidad, es necesario adoptar medidas diferentes para obtener resultados diferentes”.

UNASEV

El informe completo de la Unasev: