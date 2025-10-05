Peñarol recibe a Danubio desde la hora 18:00 en busca de sumar puntos y acercarse a Nacional en la Tabla Anual

Peñarol recibe a Danubio este domingo a las 18:00 en el estadio Campeón del Siglo por la décima fecha del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Diego Aguirre necesitan derrotar a los franjeados para seguir sumando unidades y acercarse a su tradicional rival en la Tabla Anual.

Al momento tienen 65 puntos y son escoltas del tricolor que llegó a 72 tras vencer a Cerro Largo este sábado por 2-1. En la tabla del Clausura, el aurinegro está primero con 22 puntos, seguido de Nacional con 20.

Seguí leyendo Juan Carlos de Lima, histórico del fútbol uruguayo, murió a los 63 años

Peñarol viene de seis partidos sin conocer la derrota, con cinco victorias y un empate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OficialCAP/status/1974927907257782335&partner=&hide_thread=false Así juega #Peñarol frente a Danubio, por la Fecha 10 del Torneo Clausura @LigaAUF. pic.twitter.com/FbujXQl2YD — PEÑAROL (@OficialCAP) October 5, 2025

Por su parte, los dirigidos por Gustavo Matosas llegan al Campeón del Siglo con una victoria ante Montevideo City Torque el pasado fin de semana por 2-0.

Danubio tuvo cambio de entrenador y con la llegada de Matosas ha demostrado un cambio de ritmo y buen juego, pese a la caída ante Defensor Sporting en su visita al Franzini.