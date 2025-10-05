Peñarol recibe a Danubio este domingo a las 18:00 en el estadio Campeón del Siglo por la décima fecha del Torneo Clausura.
Peñarol recibe a Danubio desde la hora 18:00 en busca de sumar puntos y acercarse a Nacional en la Tabla Anual
El encuentro que se disputa en el estadio Campeón del Siglo desde la hora 18:00 tendrá a Javier Burgos como árbitro principal y a Diego Dunajec en el VAR.
Los dirigidos por Diego Aguirre necesitan derrotar a los franjeados para seguir sumando unidades y acercarse a su tradicional rival en la Tabla Anual.
Al momento tienen 65 puntos y son escoltas del tricolor que llegó a 72 tras vencer a Cerro Largo este sábado por 2-1. En la tabla del Clausura, el aurinegro está primero con 22 puntos, seguido de Nacional con 20.
Juan Carlos de Lima, histórico del fútbol uruguayo, murió a los 63 años
Peñarol viene de seis partidos sin conocer la derrota, con cinco victorias y un empate.
Por su parte, los dirigidos por Gustavo Matosas llegan al Campeón del Siglo con una victoria ante Montevideo City Torque el pasado fin de semana por 2-0.
Danubio tuvo cambio de entrenador y con la llegada de Matosas ha demostrado un cambio de ritmo y buen juego, pese a la caída ante Defensor Sporting en su visita al Franzini.
Dejá tu comentario