"Si a mí me sacaran la ciudadanía, a cualquier intendente, presidente de la República, se le podría sacar", afirmó Besozzi

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi , aseguró este sábado que aguarda "con mucha tranquilidad de conciencia" la resolución de la Corte Electoral que la semana que viene definirá si suspende o no su ciudadanía .

"Si de aquí en más a mí me sacaran la ciudadanía, a cualquier intendente, presidente de la República, que a alguien se le ocurriera armar u orquestar algo y denunciar, se le podría sacar inmediatamente", afirmó el intendente.

Besozzi fue imputado el 13 de marzo de 2024 por peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, abuso de funciones y cohecho calificado y se dispuso entonces arresto domiciliario total por 180 días y colocación de tobillera electrónica.

Días antes de las elecciones departamentales de mayo pasado que lo llevaran a la reelección, se le quitó el dispositivo electrónico y pasó a cumplir arresto nocturno de medianoche hasta las 7 de la mañana.

Tras la victoria en las urnas, los abogados de Besozzi recurrieron y lograron el levantamiento de la medida cautelar que le impedía acercarse a los edificios municipales, hecho que lo llevó a no poder votar en mayo pasado.

En setiembre pasado, se levantó el arresto nocturno que pesaba sobre el intendente y se mantuvo la prohibición de salir del país.

Ahora, la Corte Electoral deberá resolver sobre la condición de la ciudadanía de Besozzi. En caso de suspensión, lo inhabilitaría para continuar ejerciendo como intendente.

"Nunca pensé ser intendente, nunca pensé ser senador ni diputado. Hoy, menos pensé estar en esta situación que me ha tocado vivir", afirmó Besozzi al participar este sábado en Fray Bentos en la ceremonia por el Día del Patrimonio.