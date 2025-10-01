RECIBÍ EL NEWSLETTER

Juan Carlos de Lima, histórico del fútbol uruguayo, murió a los 63 años

Comenzó su carrera en el club España de Florida. Pasó por Nacional y Peñarol en momentos clave para los equipos.

Murió a los 63 años Juan Carlos De Lima, un histórico del fútbol.

De Lima entró a la historia del fútbol uruguayo siendo protagonista, en los dos clubes grandes. En Nacional fue campeón de América y el mundo y en Peñarol protagonizó el segundo quinquenio de oro.

Comenzó su carrera en el club España de Florida. Luego pasó a Liverpool, en 1983, donde fue dirigido por Roberto Fleitas, quien luego lo llevó a Nacional. Allí estuvo nueve meses, jugó 30 partidos con 14 goles, con un papel determinante en la Copa Libertadores. En 1997 estuvo en el Peñarol del quinquenio, con un rol decisivo en los clásicos.

También jugó en Chile, Ecuador y Brasil, a nivel internacional.

