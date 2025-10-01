Murió a los 63 años Juan Carlos De Lima, un histórico del fútbol.
Juan Carlos de Lima, histórico del fútbol uruguayo, murió a los 63 años
Comenzó su carrera en el club España de Florida. Pasó por Nacional y Peñarol en momentos clave para los equipos.
De Lima entró a la historia del fútbol uruguayo siendo protagonista, en los dos clubes grandes. En Nacional fue campeón de América y el mundo y en Peñarol protagonizó el segundo quinquenio de oro.
Comenzó su carrera en el club España de Florida. Luego pasó a Liverpool, en 1983, donde fue dirigido por Roberto Fleitas, quien luego lo llevó a Nacional. Allí estuvo nueve meses, jugó 30 partidos con 14 goles, con un papel determinante en la Copa Libertadores. En 1997 estuvo en el Peñarol del quinquenio, con un rol decisivo en los clásicos.
Seguí leyendo
Valverde se defiende de las críticas: "Jamás me negué a jugar, dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo"
También jugó en Chile, Ecuador y Brasil, a nivel internacional.
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
"Veranito" con más de 28° desemboca en "tormentas puntualmente fuertes", anunció Nubel Cisneros
LO ANUNCIÓ LA MINISTRA BULLRICH
Detuvieron en Perú al Pequeño J, el joven sospechoso del triple femicidio en Argentina
INFILTRADOS
Ciberdelincuentes venden datos con información de uruguayos: experto explicó la maniobra
SINIESTRO EN RUTA
Siniestro fatal: conductor despistó, volcó y salió despedido del vehículo en Tacuarembó
MALDONADO
Dejá tu comentario