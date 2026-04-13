Peñarol perdió 2 a 0 ante Liverpool, que se quedó con un jugador menos en el primer tiempo

Peñarol perdió ante Liverpool este lunes, por la fecha 11 del Torneo Apertura.

El juego ya tuvo el marcador definitivo en el primer tiempo con un 2 a 0 del visitante. Los goles fueron de Ruben Bentancourt a los 5 minutos de comenzado el juego y Martín Rabañul en el 41. Peñarol no pudo con ese resultado.

La primera parte terminó también con una tarjeta roja. A los 33 minutos fue expulsado Federico Martínez por doble amarilla y el equipo dirigido por Gustavo Ferrín tiene uno menos en cancha.

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Fue el último partido de la fecha. El equipo inicial de Peñarol fue con Washington Aguerre, Kevin Rodriguez, Mauricio Lemos, Andrés Madruga, Diego Laxalt, Eduardo Darias, Jesús Trindade, Leandro Umpierrez, Gastón Togni, Facundo Batista y Matías Arezo.

En Liverpool empezó con Martín Campaña, Facundo Perdomo, Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Enzo Castillo, Kevin Amaro, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera, Federico Martínez y Rubén Bentancourt.