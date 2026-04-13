Mataron a un joven de 24 años de varios disparos cuando iba en moto en Nuevo París

Un joven de 24 años fue asesinado a tiros en la tarde de este domingo cuando circulaba en una moto en Nuevo París, Montevideo.

La víctima circulaba con una joven de 21 años en el vehículo; habían salido del barrio 6 de Diciembre. Notaron que dos personas los seguían en otra moto, por lo que intentaron escapar.

Al llegar a la intersección de Córdoba y Julián Laguna el conductor perdió el control del vehículo y desde la otra moto le dispararon varias veces, según el relato de la joven. El hombre cayó del vehículo y murió en la calle, mientras que la mujer resultó ilesa.

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Al 911 ingresaron varios llamados reportando sobre que se escucharon disparos en ráfaga. Cuando la Policía llegó encontró dos escenas: una en Córdoba y Julián Laguna donde había varios casquillos de bala calibre 9 mm y la moto del hombre tirada; y otra a una cuadra, en Córdoba y José Llupes donde estaba el cuerpo del hombre en el estacionamiento de una casa con varias heridas de arma de fuego.

Todo fue relevado por Policía Científica. A su vez, el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos asumió la investigación del crimen para dar con los responsables.