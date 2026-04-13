Yamandú Orsi decidió participar de la cumbre Democracia Siempre en España, convocado por Pedro Sánchez

El presidente Yamandú Orsi decidió participar en la cumbre progresista Democracia Siempre, que es convocada por el mandatario de España, Pedro Sánchez.

Asimismo, el presidente uruguayo desistió de participar de una reunión de partidos y movimiento izquierdistas, dijeron a Subrayado fuentes de gobierno. Este martes, Presidencia enviará la venia al Senado para que pueda viajar a España.

Democracia Siempre es una alianza de líderes de izquierda integrada por Pedro Sánchez, el brasileño Lula Da Silva, el colombiano Gustavo Petro, entre otros.

La otra reunión a la que el presidente no concurre es el Movilización Progresista Mundial, integrado por partidos y movimientos de izquierda, al que también convoca Sánchez junto con Lula da Silva y el líder del Partido Socialista Europeo, Stefan Löfven.