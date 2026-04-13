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PRESIDENCIA

Yamandú Orsi decidió participar de la cumbre Democracia Siempre en España, convocado por Pedro Sánchez

No asistirá a la reunión de partidos y movimientos de izquierda al que fue invitado también por el presidente español Pedro Sánchez.

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Asimismo, el presidente uruguayo desistió de participar de una reunión de partidos y movimiento izquierdistas, dijeron a Subrayado fuentes de gobierno. Este martes, Presidencia enviará la venia al Senado para que pueda viajar a España.

Democracia Siempre es una alianza de líderes de izquierda integrada por Pedro Sánchez, el brasileño Lula Da Silva, el colombiano Gustavo Petro, entre otros.

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La otra reunión a la que el presidente no concurre es el Movilización Progresista Mundial, integrado por partidos y movimientos de izquierda, al que también convoca Sánchez junto con Lula da Silva y el líder del Partido Socialista Europeo, Stefan Löfven.

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