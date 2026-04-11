Diputados argentinos quieren que "Uruguay se comprometa por escrito" a relocalizar planta de hidrógeno verde

La Justicia de Argentina dio lugar a la demanda presentada por diputados de la provincia de Entre Ríos donde alegan que la nueva planta de HIF Global generará contaminación visual.

"También logramos que se solicite a la CARU que se acompañe toda la documentación que presentó la planta, así que estamos muy contentos", dijo Guillermo Michel a Subrayado; es uno de los diputados que inició la demanda hace un mes.

"Soy vecino de Gualeguaychú. La contaminación visual de Botnia es innegable y es algo que es el primer efecto que genera este tipo de obra", indicó.

"Una de las medidas de prueba que ordenó el juzgado de Concepción del Uruguay en esto es hacer una pericia ambiental y tomar determinadas muestras del agua para después compararlo el día de mañana si la planta funciona. Así que entendemos que salvo que se demuestre lo contrario, que la planta va a afectar también por turbulencia, tenemos decidido seguir avanzando con esta demanda hasta que Uruguay se comprometa por escrito a la relocalización de la planta", subrayó.

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