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LEGISLADORES DE ENTRE RÍOS

Diputados argentinos quieren que "Uruguay se comprometa por escrito" a relocalizar planta de hidrógeno verde

La demanda es por contaminación visual en el río Uruguay que puede generar la planta en Paysandú y la Justicia de Argentina dio lugar.

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La Justicia de Argentina dio lugar a la demanda presentada por diputados de la provincia de Entre Ríos donde alegan que la nueva planta de HIF Global generará contaminación visual.

"También logramos que se solicite a la CARU que se acompañe toda la documentación que presentó la planta, así que estamos muy contentos", dijo Guillermo Michel a Subrayado; es uno de los diputados que inició la demanda hace un mes.

"Soy vecino de Gualeguaychú. La contaminación visual de Botnia es innegable y es algo que es el primer efecto que genera este tipo de obra", indicó.

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"Una de las medidas de prueba que ordenó el juzgado de Concepción del Uruguay en esto es hacer una pericia ambiental y tomar determinadas muestras del agua para después compararlo el día de mañana si la planta funciona. Así que entendemos que salvo que se demuestre lo contrario, que la planta va a afectar también por turbulencia, tenemos decidido seguir avanzando con esta demanda hasta que Uruguay se comprometa por escrito a la relocalización de la planta", subrayó.

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