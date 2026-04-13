Nubel Cisneros prevé tiempo agradable este lunes, que va de fresco a cálido. El martes desmejora de tarde con lluvias aisladas y el miércoles se suman las tormentas. Mirá el detalle día a día.
Comienzo de semana agradable, pero el martes desmejora con lluvias y el miércoles agrega tormentas
Nubel Cisneros prevé tiempo agradable este lunes, que va de fresco a cálido. El martes desmejora de tarde con lluvias aisladas y el miércoles se suman las tormentas. Mirá el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza fresca con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo escasamente nublado, la noche mantendrá temperaturas frescas.
El martes tendremos una mañana fresca a templada con cielo parcialmente nublado, observándose algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad hacia la noche, inestabilizándose por el oeste y litoral con lluvias y lloviznas aisladas.
Advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas en varias zonas del país
El miércoles la mañana se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con tormentas y lluvias, mejorando gradualmente por el suroeste con descenso de temperatura.
Lunes 13
Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 18º
Martes 14
Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 18º
Miércoles 15
Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 18º
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