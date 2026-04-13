Comienzo de semana agradable, pero el martes desmejora con lluvias y el miércoles agrega tormentas

Nubel Cisneros prevé tiempo agradable este lunes, que va de fresco a cálido. El martes desmejora de tarde con lluvias aisladas y el miércoles se suman las tormentas. Mirá el detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza fresca con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo escasamente nublado, la noche mantendrá temperaturas frescas.

El martes tendremos una mañana fresca a templada con cielo parcialmente nublado, observándose algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad hacia la noche, inestabilizándose por el oeste y litoral con lluvias y lloviznas aisladas.

El miércoles la mañana se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con tormentas y lluvias, mejorando gradualmente por el suroeste con descenso de temperatura. Lunes 13 Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º Zona Sur: máxima 26º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 18º Martes 14 Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 18º Miércoles 15 Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 18º

Temas de la nota lluvias

tormentas

Nubel Cisneros