RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana agradable, pero el martes desmejora con lluvias y el miércoles agrega tormentas

Nubel Cisneros prevé tiempo agradable este lunes, que va de fresco a cálido. El martes desmejora de tarde con lluvias aisladas y el miércoles se suman las tormentas. Mirá el detalle día a día.

niebla-en-montevideo-rambla-estado-del-tiempo
rambla-sur-abril
amanecer-nublado-estado-del-tiempo-nubes-nubel

Nubel Cisneros prevé tiempo agradable este lunes, que va de fresco a cálido. El martes desmejora de tarde con lluvias aisladas y el miércoles se suman las tormentas. Mirá el detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza fresca con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo escasamente nublado, la noche mantendrá temperaturas frescas.

El martes tendremos una mañana fresca a templada con cielo parcialmente nublado, observándose algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad hacia la noche, inestabilizándose por el oeste y litoral con lluvias y lloviznas aisladas.

advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas en varias zonas del pais
Seguí leyendo

Advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas en varias zonas del país

El miércoles la mañana se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con tormentas y lluvias, mejorando gradualmente por el suroeste con descenso de temperatura.

Lunes 13

Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 18º

Martes 14

Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 18º

Miércoles 15

Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 18º

Temas de la nota

Lo más visto

video
LEGISLADORES DE ENTRE RÍOS

Diputados argentinos quieren que "Uruguay se comprometa por escrito" a relocalizar planta de hidrógeno verde
TREINTA Y TRES

Mujer de 84 años murió y dos personas sufrieron traumatismos graves en siniestro por alcance en ruta 17
TRIPLE CRIMEN

Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
ataque a tiros

Mataron a un joven de 24 años de varios disparos cuando iba en moto en Nuevo París
GIOIA Y AVIADORES CIVILES

Asesinaron a un joven de 18 años en Lezica: fue baleado varias veces cuando estaba en su dormitorio

Te puede interesar

Mataron a un joven de 24 años de varios disparos cuando iba en moto en Nuevo París video
ataque a tiros

Mataron a un joven de 24 años de varios disparos cuando iba en moto en Nuevo París
Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula en Piedras Blancas. video
nuevo homicidio

Un hombre de 38 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Casavalle
Comienzo de semana agradable, pero el martes desmejora con lluvias y el miércoles agrega tormentas
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana agradable, pero el martes desmejora con lluvias y el miércoles agrega tormentas

Dejá tu comentario