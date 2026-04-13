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TRIPLE CRIMEN EN LA CHANCHA

Carlos Negro dispuso investigación de urgencia para conocer legajo del policía que cometió femicidio y doble homicidio

El 17 de febrero de 2026 hubo una denuncia por parte de la expareja de la joven asesinada por amenazas de disparos.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, dispuso una investigación administrativa con carácter de urgente para conocer el legajo del policía de 26 años que mató a su pareja, a sus suegros y luego se suicidó en el barrio La Chancha.

El femicida era efectivo del GRT, fuerza policial a la que había ingresado en mayo de 2025. Los GRT, Grupo de Reserva Táctica, actúa en hechos que requieren respuesta rápida.

El 17 de febrero de 2026 hubo una denuncia por parte de la expareja de la joven asesinada por amenazas de disparos.

Ministro Carlos Negro en la interpelación. Foto: FocoUy
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La Fiscalía dispuso en ese momento que investigara asuntos internos del Ministerio del Interior, pero el hombre siguió trabajando en la Policía y con el arma.

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a Subrayado que el desarme de un policía, por protocolo, se da en caso de violencia doméstica o ante la disposición del jefe del efectivo o la Fiscalía. En este caso, no ocurrió y el hombre utilizó su arma de reglamento para el triple crimen.

Ahora, la cartera busca conocer su pasaje desde la Escuela de Policía a su rol como funcionario del GRT.

La información que maneja el departamento de Homicidios es que la pareja del hombre le dijo que quería terminar con la relación y este fue a la casa que compartía con ella y sus suegros supuestamente a buscar sus pertenencias, pero cometió los hechos.

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