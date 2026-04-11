Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja

Un policía mató a su pareja, a sus suegros y luego se suicidó en su auto a pocas cuadras.

El policía del GRT tenía 27 años e ingresó a la fuerza en mayo del año pasado, llevaba menos de un año de servicio.

Su novia era una joven de 19 años que vivía con sus padres de 43 y 56 en el barrio La Chancha de Punta de Rieles. Ayer el policía llegó a la casa de la familia donde él también vivía desde hacía poco, según el relato de los vecinos. Entró y les disparó a los tres. El hombre de 56 años fue encontrado muerto en el baño de la casa, la mujer de 43 en el dormitorio y el cuerpo de la joven en la puerta del cuarto. Así, el policía mató a su novia y a sus suegros en un triple homicidio.

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Después se subió a su auto y manejó hasta la casa de su expareja con quien tiene un hijo pequeño, se despidió e hizo un llamado. Le dijo a un oficial de Policía que había hecho algo malo y que se iba a matar.

La madre del femicida dijo a la Policía que su hijo también la llamó a ella, "expresando su intención de quitarse la vida tras haber cometido un hecho grave", informó la Jefatura en un comunicado este sábado.

El policía finalmente se suicidó de un disparo en el auto en la intersección de Cerdeña y Pasaje Paralela Manga, a 700 metros de la casa donde antes cometió los tres asesinatos. El auto estaba chocado contra una columna, el policía tenía el chaleco antibalas puesto y el arma de reglamento en la mano.

Quien encontró a la joven y a sus padres fallecidos fue otro hijo de la pareja, hermano de la novia del Policía, que al llegar a la vivienda vio la escena de terror. Fue a la Seccional 18 y le dio aviso a los efectivos, que llegaron al lugar y comenzaron a trabajar en la investigación para establecer cómo fue la secuencia de los hechos.

La escena del triple homicidio y la del suicidio del Policía fueron relevadas por Policía Científica.

Al lugar llegó personal y autoridades del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, así como también autoridades de la Jefatura de Policía de Montevideo y la fiscal Mirta Morales que investiga el caso.

Algunos testigos dijeron a la Policía que el efectivo era celoso con la joven de 19 años, además, el 17 de febrero fue denunciado por la expareja de la mujer a quien por amenazas porque, según la denuncia, el policía le había apuntado con su arma de reglamento.