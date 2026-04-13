Una mujer de 47 años murió al chocar su auto contra un camión estacionado al costado de la ruta

Una mujer murió al chocar su auto contra un camión estacionado al costado de la ruta. Foto: Policía Caminera.

Una mujer murió tras chocar el auto que conducía contra un camión que estaba estacionado al costado de la ruta , en Progreso, Canelones.

El siniestro de tránsito fatal ocurrió en la noche del domingo, en el kilómetro 32 de la ruta 5.

Según el informe de Policía Caminera, el camión estaba fuera de la ruta, en faja natural, cuando fue impactado de atrás.

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La mujer tenía 47 años y era oriunda del barrio Peñarol, de Montevideo.

Otro siniestro fatal por alcance con un camión

El fin de semana ocurrió otro accidente fatal al chocar también un auto la parte de atrás de un camión, en el kilómetro 295 de la ruta 17, en Treinta y Tres.

Como resultado del choque murió una mujer de 84 años y otros dos ocupantes del vehículo, de 70 y 85 años, sufrieron traumatismos graves.