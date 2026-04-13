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EN PROGRESO, CANELONES

Una mujer de 47 años murió al chocar su auto contra un camión estacionado al costado de la ruta

La mujer, única ocupante del auto, falleció en el lugar tras chocar de atrás a un camión estacionado. Ocurrió en ruta 5, kilómetro 32.

Una mujer murió al chocar su auto contra un camión estacionado al costado de la ruta. Foto: Policía Caminera.

Una mujer murió al chocar su auto contra un camión estacionado al costado de la ruta. Foto: Policía Caminera.

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Una mujer murió tras chocar el auto que conducía contra un camión que estaba estacionado al costado de la ruta, en Progreso, Canelones.

El siniestro de tránsito fatal ocurrió en la noche del domingo, en el kilómetro 32 de la ruta 5.

Según el informe de Policía Caminera, el camión estaba fuera de la ruta, en faja natural, cuando fue impactado de atrás.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Casabó.
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