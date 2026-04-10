Peñarol debutó en la Copa Libertadores con un empate 1-1 frente a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá, en un partido condicionado por la altura y por algunas decisiones arbitrales que generaron reclamos del aurinegro.
Peñarol empató en Bogotá por Copa Libertadores y reclamó decisiones arbitrales
El equipo de Diego Aguirre igualó 1-1 ante Independiente Santa Fe a 2.600 metros de altura. Matías Arezo marcó un gol para el aurinegro, que también pidió un penal no cobrado.
A 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, el equipo colombiano se puso en ventaja a los 20 minutos con un gol del argentino Emanuel Olivera, que conectó un cabezazo de pique al piso tras un córner al área. La jugada tuvo polémica previa, ya que el córner fue mal sancionado por el árbitro Jesús Valenzuela, cuando correspondía saque de meta tras un rebote.
El empate llegó a los 59 minutos. Tras un saque largo del arquero Sebastián Britos, Matías Arezo peleó la pelota en solitario, superó a tres defensores y definió al ángulo para el 1-1 definitivo.
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El aurinegro también reclamó un penal sobre Leonardo Fernández, quien ingresó al área, eludió rivales y fue bloqueado por Víctor Moreno con una barrida. Ni el árbitro ni el VAR sancionaron la infracción.
En el tramo final, Diego Aguirre realizó variantes durante una pausa de hidratación, con los ingresos de Gastón Togni por Luis Angulo y Facundo Batista por Arezo.
“¡Ah!, dejame un rato más”, le dijo Arezo. “No, no. Dale, dale, dale. Vamo’ arriba, vamo’ arriba”, respondió Aguirre.
Luego, ante la prensa, el delantero dijo: “Me voy a calentar cada vez que salga, es totalmente natural. Habíamos encontrado el gol, el equipo estaba atacando y me sentía bien para seguir unos minutos más, pero son decisiones del entrenador”.
Con este resultado, Corinthians quedó como líder del Grupo E con tres puntos, mientras que Peñarol sumó una unidad tras su presentación en Colombia.
Mirá el resumen completo del partido.
Con información de AFP.
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