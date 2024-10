Peñarol molesto con operativo policial: el ómnibus demoró casi dos horas en llegar al estadio, hubo pedradas y escupitajos

Además, los bomberos debieron intervenir para sofocar el fuego provocado en varios vehículos, según la misma fuente. Una pistola fue confiscada.

El consejero del club, Santiago Sánchez, publicó en su cuenta de X la situación que vivieron durante todo este miércoles. "Una vergüenza el operativo todo el día. Con nuestra gente primero y ahora con nuestro plantel. A menos de 80 min del comienzo del juego, el plantel está trancado, no podemos llegar al estadio, la policía no abre camino. Les vamos a ganar igual".

Por su parte, el ex presidente de Peñarol, Jorge Barrera, calificó lo acontecido de "vergüenza y escándalo". Para el abogado se trató "de los operativos más inseguros. No aplicaron ni el manual básico. Si no hay sanciones duras, es el principio del final de una competencia deportiva".

El abogado Gonzalo Moratorio también se refirió a los hechos y aseguró que le tiraron piedras al ómnibus que los trasladaba al estadio Nilton Santos. "Nos escupieron, tiraron piedras, la gente a 10 centímetros. Pararon el tránsito, nos quedamos detenidos (...) quedamos 40' en la ruta a un costado, 2 horas 5 minutos metimos".