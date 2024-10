Incidentes entre hinchas de Peñarol y policías en Rio de Janeiro, un ómnibus incendiado y más de 250 detenidos

Policiais do #BEPE realizavam policiamento preventivo junto a um grupo de torcedores do Peñarol na Av. Lúcio Costa, Recreio, receberam alerta de furto de celular em comércio. Após revista, o aparelho foi encontrado com um dos integrantes do grupo. O caso foi levado à 16ª DP. pic.twitter.com/KKAodStKct