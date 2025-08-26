RECIBÍ EL NEWSLETTER
REUNIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Orsi y Cosse se reunieron con directivo de Google, que presentó avances del proyecto y planes de ciberseguridad

El presidente Orsi y la vicepresidenta Cosse recibieron en Torre Ejecutiva a un alto directivo de Google. Informó sobre controles de ciberseguridad y proyectos sociales.

Orsi y Cosse con el directivo de Google que visita Uruguay. Foto: Presidencia.

El presidente Yamandú Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse recibieron este martes en Torre Ejecutiva a un alto directivo de Google, quien informó del avance de la inversión anunciada a fines del año pasado.

Se trata de Royal Hansen, vicepresidente de ingeniería de privacidad, seguridad y protección en Google, informó la empresa multinacional.

La vicepresidenta Cosse destacó luego en rueda de prensa la posible cooperación con Google en temas de ciberseguridad. “Esto fue una primera conversación”, dijo Cosse.

Los 100 años del Palacio Legislativo: la ceremonia se llevó a cabo con un audiovisual, música y acto protocolar

El centro de datos de Google se construirá en el Parque de las Ciencias en Canelones y será el segundo en América Latina, tras la inauguración en 2015 en Quilicura, Chile.

Una vez inaugurado el centro de datos de Uruguay, integrará la red global de Google con 28 centros en el mundo.

Según supo Subrayado, el directivo de Google que se reunió con Orsi y Cosse planteó también planes sociales de la multinacional en Uruguay, especialmente en el área educativa.

Junto al directivo de ciberseguridad, estuvieron en la reunión Jorge Blanco, directivo de Google Cloud para Latinoamérica, Eleonora Rabinovich Directora de Asuntos Gubernamentales y Política Pública para América Latina de habla hispana en Google, y Tamar Colodenco, gerenta de Relaciones con Gobierno y Políticas Públicas de Google para el Cono Sur.

