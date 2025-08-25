RECIBÍ EL NEWSLETTER
DURAZNO

Joven de 26 años murió por quemaduras: un auto se incendió cuando le sacaba combustible

Las autoridades investigan cómo se dio el hecho. El joven fue trasladado al Cenaque y este lunes falleció.

Joven de 26 años murió tras sufrir quemaduras cuando sacaba combustible de un vehículo que se incendió, indicaron fuentes del caso a Subrayado.

El hecho ocurrió en Sarandí del Yi. Los vehículos a los que el joven sacaba combustible estaban en la casa de su padre.

El joven sufrió lesiones graves, fue trasladado al Cenaque y este lunes murió.

Accidente laboral fatal: un hombre que operaba una maquina murio luego de que un muro le cayera encima
Accidente laboral fatal: un hombre que operaba una máquina murió luego de que un muro le cayera encima

Las autoridades investigan para esclarecer el hecho y según información extraoficial, presumen que el joven intentaba robar el combustible.

