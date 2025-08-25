Joven de 26 años murió por quemaduras: un auto se incendió cuando le sacaba combustible

Joven de 26 años murió tras sufrir quemaduras cuando sacaba combustible de un vehículo que se incendió, indicaron fuentes del caso a Subrayado.
Las autoridades investigan cómo se dio el hecho. El joven fue trasladado al Cenaque y este lunes falleció.
El hecho ocurrió en Sarandí del Yi. Los vehículos a los que el joven sacaba combustible estaban en la casa de su padre.
El joven sufrió lesiones graves, fue trasladado al Cenaque y este lunes murió.
Las autoridades investigan para esclarecer el hecho y según información extraoficial, presumen que el joven intentaba robar el combustible.
