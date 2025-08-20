RECIBÍ EL NEWSLETTER
6 AÑOS Y 3 MESES DE PRISIÓN

Condenaron en Brasil al hincha de Peñarol preso por los incidentes con la Policía en Río de Janeiro

Deberá cumplir una pena de seis años y tres meses de prisión por los delitos de asociación ilícita con uso de armas de fuego, incendio de una moto y corrupción de menores.

A casi diez meses del partido semifinal de Copa Libertadores entre Botafogo y Peñarol en Río de Janeiro, fue condenado el último hincha aurinegro que participó de los incidentes con la Policía en la previa al encuentro.

Tras los desmanes, fueron detenidos 21 hinchas uruguayos, pero en diferentes etapas fueron saliendo del centro carcelario. Algunos ya volvieron a Uruguay.

Sin embargo, quien continúa detenido fue condenado a seis años y tres meses de prisión por los delitos de asociación ilícita con uso de armas de fuego, incendio de una moto y corrupción de menores.

Los abogados defensores, Rodrigo Rey y Jorge Barrera, presentaron un recurso de habeas corpus correctivo para que pueda ser liberado bajo el régimen semiabierto que rige en la Justicia brasileña. Además, argumentaron que no hubo corrupción de menores, mientras que la Justicia norteña entendió que el detenido incitó a un menor a delinquir.

Cabe recordar que 15 hinchas continúan enfrentando cargos por lo sucedido esa tarde en Río de Janeiro.

A diez de ellos se les suspendieron las medidas cautelares y regresaron a Uruguay. Cinco están libres en Brasil, con prohibición de salida del país y con tobilleras electrónicas. Los demás fueron absueltos o se les revocaron los cargos.

