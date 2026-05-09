La final de la Copa Libertadores 2026 será en el Centenario y una comitiva de Conmebol ya visitó el estadio

¡Ya nos preparamos para la gran Final de la CONMEBOL @Libertadores 2026 en Montevideo! Una comitiva de CONMEBOL visitó el Estadio Centenario para avanzar con los preparativos para el partido del 28 de noviembre. ¡Será otra fiesta inolvidable por la #GloriaEterna! pic.twitter.com/Lh2VRiH8oP