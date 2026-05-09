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Lo confirmó alejandro domínguez

La final de la Copa Libertadores 2026 será en el Centenario y una comitiva de Conmebol ya visitó el estadio

Así lo confirmó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. El partido será el 28 de noviembre.

Foto: Alejandro Domínguez en X. Estadio Centenario.

Foto: Alejandro Domínguez en X. Estadio Centenario.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, informó que la final de la Copa Libertadores 2026 será en el Estadio Centenario en Montevideo.

El partido será el próximo 28 de noviembre. “Ya nos preparamos (…) Una comitiva de Conmebol visitó el Estadio Centenario para avanzar con los preparativos”, señaló el dirigente.

“Será otra fiesta inolvidable”, añadió.

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Conmbeol había confirmado a Uruguay como lugar para la final pero aún no se había definido el estadio.

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