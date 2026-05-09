El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, informó que la final de la Copa Libertadores 2026 será en el Estadio Centenario en Montevideo.
La final de la Copa Libertadores 2026 será en el Centenario y una comitiva de Conmebol ya visitó el estadio
Así lo confirmó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. El partido será el 28 de noviembre.
El partido será el próximo 28 de noviembre. “Ya nos preparamos (…) Una comitiva de Conmebol visitó el Estadio Centenario para avanzar con los preparativos”, señaló el dirigente.
“Será otra fiesta inolvidable”, añadió.
Seguí leyendo
Ciclismo: victoria histórica del uruguayo Thomas Silva en la segunda etapa del Giro de Italia
Conmbeol había confirmado a Uruguay como lugar para la final pero aún no se había definido el estadio.
Temas de la nota
Lo más visto
Agustina pérez, experta en ciberseguridad
Damnificada por ciberataque a Antel hizo denuncia penal y reclamó saber qué datos fueron vulnerados
SALUD PÚBLICA
MSP dispuso retiro de productos de limpieza de una marca brasileña y exhorta a la población a no utilizarlos
LA HISTORIA DE JUAN
Vivió años en la calle y el invierno pasado recurrió a dispositivos por el frío; ahora brinda servicio en los centros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Sábado con máxima de 4° y sensaciones térmicas de -3° a -5°, anunció Nubel Cisneros
PASO DE LOS TOROS
Dejá tu comentario