Peñarol le ganó 2-1 a Cerro este sábado en el estadio Luis Tróccoli, por la séptima fecha del Torneo Clausura, y mantuvo el liderazgo de la Tabla Anual.
Peñarol le ganó 2-1 a Cerro, de visita en el Tróccoli: anotaron Matías Arezo y Leonel Jaime
Los goles aurinegros fueron anotados por Matías Arezo (13') y Leonel Jaime (76'). Descontó Emiliano Rodríguez (26').
Matías Arezo abrió el marcador a los 13 minutos para Peñarol. Cerro empató a los 26 minutos gracias a Emiliano Rodríguez, que aprovechó un error del argentino Germán Pezzella en la salida.
En el segundo tiempo, Leonel Jaime marcó el 2-1 a los 76 minutos y volvió a poner en ventaja al equipo aurinegro.
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Peñarol llegó al partido tras vencer 3-1 a Albion en el Estadio Centenario, mientras que Cerro venía de derrotar 3-1 a Progreso en el Parque Paladino.
Por la sanción que cumple Peñarol tras el clásico, sus hinchas no pudieron asistir al Tróccoli.
El partido fue arbitrado por Leodán González, con Nicolás Tarán y Marcos Rosamen como asistentes. Andrés Martínez fue el cuarto árbitro y Antonio García y Yimmy Álvarez estuvieron a cargo del VAR.
La última vez que se habían enfrentado fue el 7 de junio, también en el Tróccoli, por el Torneo Intermedio. Peñarol había ganado 1-0 con gol de Abel Hernández.
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