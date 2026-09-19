Peñarol le ganó 2-1 a Cerro, de visita en el Tróccoli: anotaron Matías Arezo y Leonel Jaime

Peñarol le ganó 2-1 a Cerro este sábado en el estadio Luis Tróccoli, por la séptima fecha del Torneo Clausura, y mantuvo el liderazgo de la Tabla Anual.

Matías Arezo abrió el marcador a los 13 minutos para Peñarol. Cerro empató a los 26 minutos gracias a Emiliano Rodríguez, que aprovechó un error del argentino Germán Pezzella en la salida.

En el segundo tiempo, Leonel Jaime marcó el 2-1 a los 76 minutos y volvió a poner en ventaja al equipo aurinegro.

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Foto: FocoUy.

Peñarol llegó al partido tras vencer 3-1 a Albion en el Estadio Centenario, mientras que Cerro venía de derrotar 3-1 a Progreso en el Parque Paladino.

Por la sanción que cumple Peñarol tras el clásico, sus hinchas no pudieron asistir al Tróccoli.

Foto: FocoUy.

El partido fue arbitrado por Leodán González, con Nicolás Tarán y Marcos Rosamen como asistentes. Andrés Martínez fue el cuarto árbitro y Antonio García y Yimmy Álvarez estuvieron a cargo del VAR.

La última vez que se habían enfrentado fue el 7 de junio, también en el Tróccoli, por el Torneo Intermedio. Peñarol había ganado 1-0 con gol de Abel Hernández.