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Cerro quiere escapar del descenso y Peñarol defender el liderazgo: juegan en el Tróccoli sin público mirasol

Cerro recibe a Peñarol este sábado por la 7.ª fecha del Torneo Clausura. Mirá los detalles del encuentro.

Foto: FocoUy, archivo. Hinchada de Cerro en el estadio Luis Tróccoli.&nbsp;

Foto: FocoUy, archivo. Hinchada de Cerro en el estadio Luis Tróccoli. 

Cerro y Peñarol se enfrentan este sábado desde las 15:30 en el estadio Luis Tróccoli por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El equipo local necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, mientras que Peñarol busca mantenerse en el primer lugar de la Tabla Anual, que comparte con Racing.

En el Clausura, Cerro acumula cuatro victorias, un empate y una derrota en sus últimos seis partidos. Peñarol, que tiene un partido menos, suma tres victorias, un empate y una derrota.

Foto: FocoUy.
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Los dos llegan tras conseguir victorias por 3-1. Peñarol derrotó a Albion en el Estadio Centenario con goles de Leonel Jaime, Lucas Ferreira y Nicolás Fernández. Cerro venció a Progreso en el Parque Paladino con dos goles de Augusto Cambón y uno de Jairo Amaro.

Por la sanción que cumple Peñarol tras el clásico, sus hinchas no podrán ingresar al Tróccoli. Además, por antecedentes de conflictos, era habitual que el Ministerio del Interior recomendara que el público de Peñarol no concurriera al estadio de Cerro.

La última vez que se enfrentaron fue el 7 de junio, también en el Tróccoli, por el Torneo Intermedio. Peñarol ganó 1-0 con gol de Abel Hernández.

Para los hinchas de Cerro, las entradas cuestan $200 en la Tribuna Chile, con ingreso gratuito para socios, y $350 en la Tribuna Argentina, con un valor de $250 para socios.

El partido será arbitrado por Leodán González, con Nicolás Tarán y Marcos Rosamen como asistentes. Andrés Martínez será el cuarto árbitro, mientras que Antonio García y Yimmy Álvarez estarán a cargo del VAR.

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