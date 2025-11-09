RECIBÍ EL NEWSLETTER
Peñarol le ganó 2 a 0 a Montevideo City Torque y deberá enfrentarse a Liverpool en semifinal del campeonato uruguayo

El primer gol de Peñarol fue en contra, de Eduardo Agüero. El segundo, de Matías Arezo a los 61 minutos de partido.

Peñarol le ganó a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, en la última fecha del Torneo Clausura, pero no le dio para seguir en campaña por la tabla Anual, que se la llevó Nacional en un partido en paralelo contra Defensor Sporting.

Ahora, el equipo de Diego Aguirre, que es campeón del Clausura, tiene que competir contra Liverpool en una semifinal del campeonato uruguayo y el que gane de los dos, va por la final contra Nacional. El siguiente partido se disputa el próximo domingo.

El primer gol de Peñarol fue a los 26 minutos del primer tiempo. Gastón Silva tiró un centro y el gol fue en contra del jugador de Torque, Eduardo Agüero.

A los 16 del segundo tiempo, llegó otro gol de Peñarol. Esta vez de Matías Arezo.

El árbitro del partido fue Esteban Ostojich. Lo asisten Mathías Muniz y Franco Mieres. El cuarto árbitro, Federico Modernell y en el VAR estuvieron Jonathan Fuentes y Richard Trinidad.

Los equipos iniciales:

