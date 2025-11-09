Un policía resultó herido y hay un detenido tras incidentes con hinchas de Nacional en la previa contra Defensor

Hubo un detenido en el marco del operativo de seguridad que lleva adelante el Ministerio del Interior por los partidos en paralelo de Nacional y Peñarol.

La detención se produjo por incidentes generados por hinchas de Nacional en las afueras del Franzini. Uno de los parciales intentó ingresar sin entrada y fue llevado a una seccional cercana. La situación fue controlada y lo demás transcurre con normalidad, informó el Ministerio.

Un cadete de la Escuela Nacional de Policía resultó herido durante el operativo de seguridad por los partidos en el Centenario y el Franzini. Fuentes policiales informaron a Subrayado que ocurrió en bulevar Artigas y y 21 de setiembre, tras corridas con los hinchas en las que lanzaron proyectiles a los efectivos. La Policía utilizó munición no letal.

Continúa el operativo de seguridad por los partidos que jugaron Nacional y Peñarol a la misma hora. Hay un hincha tricolor detenido, luego de incidentes por intentar ingresar al Franzini sin entrada. pic.twitter.com/ndyJb8nqfi

La Policía trabaja en el operativo de seguridad desde la previa de los partidos de Defensor VS Nacional en el Franzini y Torque VS Peñarol en el Centenario y continuará hasta la noche.

Son 570 policías desplegados por Montevideo. El operativo se mantiene hasta las 22:00 horas.

En desarrollo.