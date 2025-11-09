Hubo un detenido en el marco del operativo de seguridad que lleva adelante el Ministerio del Interior por los partidos en paralelo de Nacional y Peñarol.
Un policía resultó herido y hay un detenido tras incidentes con hinchas de Nacional en la previa contra Defensor
Son 570 policías desplegados por Montevideo en el operativo de seguridad para los partidos que se jugaron de forma paralela.
La detención se produjo por incidentes generados por hinchas de Nacional en las afueras del Franzini. Uno de los parciales intentó ingresar sin entrada y fue llevado a una seccional cercana. La situación fue controlada y lo demás transcurre con normalidad, informó el Ministerio.
Un cadete de la Escuela Nacional de Policía resultó herido durante el operativo de seguridad por los partidos en el Centenario y el Franzini. Fuentes policiales informaron a Subrayado que ocurrió en bulevar Artigas y y 21 de setiembre, tras corridas con los hinchas en las que lanzaron proyectiles a los efectivos. La Policía utilizó munición no letal.
Nacional ganó la tabla Anual tras empatar con Defensor en el Franzini y clasificó a la final del campeonato uruguayo
La Policía trabaja en el operativo de seguridad desde la previa de los partidos de Defensor VS Nacional en el Franzini y Torque VS Peñarol en el Centenario y continuará hasta la noche.
Son 570 policías desplegados por Montevideo. El operativo se mantiene hasta las 22:00 horas.
En desarrollo.
Dejá tu comentario