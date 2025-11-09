RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN PARQUE RODÓ

Un policía resultó herido y hay un detenido tras incidentes con hinchas de Nacional en la previa contra Defensor

Son 570 policías desplegados por Montevideo en el operativo de seguridad para los partidos que se jugaron de forma paralela.

Foto: FOCO UY

Foto: FOCO UY

Hubo un detenido en el marco del operativo de seguridad que lleva adelante el Ministerio del Interior por los partidos en paralelo de Nacional y Peñarol.

La detención se produjo por incidentes generados por hinchas de Nacional en las afueras del Franzini. Uno de los parciales intentó ingresar sin entrada y fue llevado a una seccional cercana. La situación fue controlada y lo demás transcurre con normalidad, informó el Ministerio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1987649602645102938&partner=&hide_thread=false

Un cadete de la Escuela Nacional de Policía resultó herido durante el operativo de seguridad por los partidos en el Centenario y el Franzini. Fuentes policiales informaron a Subrayado que ocurrió en bulevar Artigas y y 21 de setiembre, tras corridas con los hinchas en las que lanzaron proyectiles a los efectivos. La Policía utilizó munición no letal.

Festejo de Nacional en el cierre del Torneo Clausura. Foto: Foco UY
Seguí leyendo

Nacional ganó la tabla Anual tras empatar con Defensor en el Franzini y clasificó a la final del campeonato uruguayo
Embed

La Policía trabaja en el operativo de seguridad desde la previa de los partidos de Defensor VS Nacional en el Franzini y Torque VS Peñarol en el Centenario y continuará hasta la noche.

Son 570 policías desplegados por Montevideo. El operativo se mantiene hasta las 22:00 horas.

En desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
CONCENTRACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Dos mujeres graves tras volcar en auto en Flores; en el vehículo viajaba un bebé que resultó con lesiones leves
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Ocho personas detenidas por estafar a una financiera; sacaban préstamos con recibos de sueldo falsos
EL TIEMPO

Temperatura entre los 28°C y los 34°C durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para las próximas jornadas
PREPARA DENUNCIA EN REINO UNIDO

Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, "era algo que esperábamos"

Te puede interesar

Festejo de Nacional en el cierre del Torneo Clausura. Foto: Foco UY
TORNEO CLAUSURA

Nacional ganó la tabla Anual tras empatar con Defensor en el Franzini y clasificó a la final del campeonato uruguayo
Peñarol le ganó 2 a 0 a Montevideo City Torque y deberá enfrentarse a Liverpool en semifinal del campeonato uruguayo
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol le ganó 2 a 0 a Montevideo City Torque y deberá enfrentarse a Liverpool en semifinal del campeonato uruguayo
Foto: FOCO UY
EN PARQUE RODÓ

Un policía resultó herido y hay un detenido tras incidentes con hinchas de Nacional en la previa contra Defensor

Dejá tu comentario