En el Franzini y en el Centenario: juegan desde las 16:30 Defensor Sporting VS Nacional y MC Torque VS Peñarol

Desde las 16:30, Montevideo City Torque VS Peñarol en el Centenario y Defensor Sporting VS Nacional en el Franzini.

Con estos dos partidos se juega la última fecha del Torneo Clausura, que ganó Peñarol el domingo pasado, y se puede definir la tabla Anual, en la que Nacional tiene ventaja.

Para ganar la Anual, a Nacional (que tiene 78 puntos) le alcanza con un punto y la derrota o empate del aurinegro con MC Torque, y con esto puede ir por la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Por su parte, Peñarol (con 75 puntos) depende de que su eterno rival pierda en el Franzini y sí o sí ganar al Montevideo City Torque en el Centenario para jugar un clásico de desempate, que en caso de suceder, sería el próximo domingo 16 de noviembre.

OPERATIVO DE SEGURIDAD

El Ministerio del Interior lleva adelante este fin de semana los operativos de seguridad con motivo de los dos partidos que se disputarán a la misma hora.

Este domingo 9 de noviembre desde la hora 13.00, efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Guardia Republicana, se despliegan en un fuerte operativo para los encuentros entre Peñarol y Montevideo City Torque en el Estadio Centenario y, Nacional y Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini.

El procedimiento cuenta con un total de 570 policías para la seguridad de ambos encuentros, que estarán distribuidos en 3 anillos. El 2° y 3° anillo estarán abocados exclusivamente a evitar cruces entre ambas parcialidades, para lo que se dispusieron diferentes zonas de circulación.

La cartera también despliega dispositivos de seguridad en las terminales de ómnibus urbanos y suburbanos.

El ministerio exhorta a no concurrir con bengalas, papel picado y serpentinas, humos, bebidas alcohólicas, objetos peligrosos y envases de vidrio.

Los elementos habilitados son: radio de pilas chicas, termo y mate, paraguas sin punta, carteras, mochilas y riñoneras (bolsos chicos), banderas de hasta 2 metros x 1.5 y botellas plásticas de hasta 600 ml.