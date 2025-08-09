Peñarol goleó a Nacional 3-0, con goles de Silvera, Gularte y Arezo

Foto: Subrayado. Recibimiento al plantel de Peñarol en el CDS.

Foto: Martín Charquero, periodista de Subrayado. La previa en el CDS.

Peñarol le ganó 3-0 a Nacional en la tarde de este sábado, en el estadio Campeón del Siglo, por la 2ª fecha del Torneo Clausura. Los goles fueron anotados por Maximiliano Silvera, Emanuel Gularte y Matías Gularte.

El entrenador Diego Aguirre, dijo: "Fue un partido que ganamos muy bien, encontramos los goles y nos fuimos soltando. Fue merecido. Tuvimos más dominio, más juego o más oportunidades. El partido se presentó así".

Y agregó: "No hay dudas que merecimos absolutamente el triunfo. Es muy bueno para esta segunda parte del año que está comenzando".

El partido se jugó sin público, por una sanción que la AUF aplicó a Peñarol y Nacional, tras los incidentes en el último clásico, que se jugó en el estadio Centenario. Allí un policía fue herido de gravedad por una bengala que fue arrojada desde la tribuna Colombes, y desde este viernes hay un detenido como sospechoso de estar implicado.

La sanción implicó que Peñarol tenga dos partidos sin público en su estadio. Ya en la fecha que viene, podrá recibir a sus hinchas, de local.

El juez principal fue Javier Burgos, quien ya había arbitrado el pasado 26 de enero el clásico de la Supercopa Uruguaya, cuando los tricolores ganaron 2-1. Esa fue la final del torneo.

Lo acompañaron a Burgos, Martín Soppi y Alberto Píriz. El cuarto árbitro fue Federico Arman, y en el VAR estuvieron Diego Dunajec, Yimmi Álvarez y Héctor Bergaló.

Resumen.

focouy-matías-arezo-gol-peñarol-nacional Foto: FocoUy. Matías Arezo (Peñarol) festeja el tercer gol, de su autoría.

Maximiliano Silvera anotó el primer gol del partido, para Peñarol. Lo hizo a los 31 minutos de juego. Dos minutos antes, había tenido otra chance –de cabeza–, pero no pudo poner la pelota contra la red.

En Nacional, Rómulo Otero recibió tarjeta amarilla. Y en Peñarol, Emanuel Gularte.

A los 45 minutos, Emanuel Gularte convirtió el segundo gol de Peñarol. Y los jugadores se fueron al entretiempo, con el partido en 2-0 a favor de los aurinegros.

En el primer tiempo, el golero Brayan Cortés hizo una atajada determinante para mantener el arco de Peñarol en cero.

A los 60 minutos, Maximiliano Olivera (Peñarol) recibió tarjeta amarilla.

A los 80 minutos de juego, el juez amonestó a Pablo Peirano, el entrenador tricolor.

Matías Arezo convirtió el tercer gol, a los 85 minutos. Fue su segundo gol en el campeonato uruguayo. Dejó el partido 3-0.

A los 87 minutos fue amonestado con tarjeta amarilla Sebastián Coates.

A los 89 minutos, Gonzalo Carneiro (Nacional) recibió tarjeta amarilla. Y el médico de Peñarol fue expulsado con tarjeta roja.

A los 90 minutos fue amonestado Leonardo Fernández (Peñarol).

Titulares.

Mirá el equipo titular de Peñarol.

image

Mirá el equipo titular de Nacional.

image

Convocados.

Mirá los convocados por parte de Diego Aguirre.

image

Mirá los convocados por parte de Pablo Peirano.

image

El Ministerio del Interior despliega este sábado 150 policías para el operativo. Hay controles en la zona del estadio, además de un operativo que hubo para la llegada de las delegaciones de ambos equipos, y de los árbitros.

El plantel de Peñarol llegó sobre las 13:00 horas a las inmediaciones del estadio Campeón del Siglo, donde lo esperaba un grupo de hinchas aurinegros. En tanto, a esa hora salió la delegación de Nacional desde Los Céspedes. Sus hinchas hicieron un banderazo en ese lugar.

En en estadio Campeón del Siglo hay un amplio despliegue policial. No hubo incidentes. El ómnibus con la delegación tricolor ingresó al estadio por Camino Mangangá, una zona en la que no había hinchas aurinegros.