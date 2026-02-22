RECIBÍ EL NEWSLETTER
Calor para este domingo y posibles precipitaciones el lunes: el pronóstico de Nubel Cisneros

En la jornada de este domingo las temperaturas oscilarán entre los 18ºC y los 34ºC de máxima.

focouy-rambla-montevideo-verano-palmeras-calor-caluroso

Este domingo se espera una jornada con temperaturas altas, que superan los 30ºC en varios puntos del país. No se esperan precipitaciones, según el pronóstico del meteorólogo Nubel Cisneros.

En el norte, la máxima esperada es de 34ºC y la mínima de 18. Lo mismo para el sur y el oeste. En el este, la máxima es de 32ºC y la mínima 18ºC. Para la zona metropolitana se prevén 30ºC de máxima y 20ºC de mínima.

Para el lunes, puede haber lluvias en el este y en el norte del país. Las temperaturas seguirán altas, con 34ºC en el norte, 32ºC en el oeste, 30ºC en sur y este, y 29ºC en el área metropolitana. Las mínimas son 18ºC para todas las zonas, menos para la metropolitana, que es 20ºC.

Foto: Canal 10. 
