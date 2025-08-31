Peñarol goleó 4-1 a Racing y consiguió los puntos para mantener a Nacional distanciado

Peñarol le ganó 4-1 a Racing en la tarde de este domingo en el Parque Viera, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El aurinegro necesitaba los 3 puntos para que Nacional no se le acerque en el certamen, debido a que los tricolores también consiguieron la victoria este fin de semana.

En Peñarol estuvo Leonardo Fernández desde el inicio como titular. Fue el primer partido que estuvo en cancha desde el comienzo, debido a la lesión que sufrió en el encuentro de ida por Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda en el Campeón del Siglo.

Fernández hizo la asistencia del gol que llegó de la mano de Javier Méndez a los 9 minutos de juego. Méndez puso la pelota en la red luego de un tiro libre del 10 para poner el partido 1-0.

Y a los 15 minutos de juego Ignacio Sosa hizo el segundo gol, ampliando la ventaja de los aurinegros sobre Racing.

A los 18 minutos Hugo Silveira descontó para el club de Sayago, tras un rebote que le ofreció el golero aurinegro Brayan Cortés.

El primer tiempo terminó 2-1.

En el inicio del segundo tiempo, a los 53 minutos, Maxi Silvera anotó para Peñarol. Así, dejaba el partido 3-1.

Y teniendo en cuenta esa ventaja, Leo Fernández fue sustituido en el minuto 61 de juego. También salió Silvera. Entraron en sus lugares Matías Arezo y David Terans.

A los 85 minutos Diego García anotó el cuarto gol de Peñarol, luego de algunos intentos y que no había podido concretar. El carbonero pasaba a golear en el Viera, 4 a 1.

El árbitro del encuentro fue Esteban Ostojich. Sus asistentes: Andrés Nievas y Marcos Rosamén. En tanto el cuarto árbitro fue Juan Cianni. Y en el VAR estuvieron Antonio García y Richard Trinidad.

Los titulares.

Racing jugó así.

image

Y esta fue la oncena titular de Peñarol.

image

Convocados.

Mirá los futbolistas convocados por Racing.

image

Mirá los futbolistas convocados por Peñarol.