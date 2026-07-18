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EN EL CAMPEÓN DEL SIGLO

Peñarol goleó 3-0 a Boston River y se consolida como líder de la Serie A del Intermedio

Con goles de Darias y Franco Romero, más uno en contra de Martín González, Peñarol goleó a Boston River y lidera con 13 puntos la Seria A del Intermedio.

Peñarol goleó 3-0 a Boston River y se consolida como líder de la Serie A del Intermedio. Foto: FocoUy

Peñarol goleó 3-0 a Boston River y se consolida como líder de la Serie A del Intermedio. Foto: FocoUy

Peñarol goleó a Boston River este sábado de tarde y se consolida como líder de la Seria A del torneo Intermedio con 13 puntos.

Cerro Largo y Central Español son los escoltas con 8 puntos y juegan entre sí el domingo por la fecha 6. Quedará luego la última fecha del torneo, la 7, para definir las posiciones de cada Serie y la final del Intermedio.

Los goles llegaron en el minuto 39 por intermedio de Eduardo Darias, y así se fueron al descanso en el Campeón del Siglo.

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En el minuto 35 del segundo tiempo Martín González anotó en contra y amplió la ventaja del aurinegro. El 3-0 lo hizo Franco Romero en el minuto 45.

Hubo seis tarjetas amarillas en Boston River y dos en Peñarol.

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