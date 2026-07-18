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ESTE SÁBADO DE TARDE

Dos muertos tras ataque a tiros en el barrio Independencia; una de las víctimas reparaba el techo de su casa cuando fue herido

Según la información primaria, le dispararon a un hombre desde un auto y murió en el lugar. Los disparos alcanzaron a otro hombre que reparaba el techo de su casa y no tendría nada que ver con el ataque. Un joven de 19 años herido.

Doble homicidio en barrio Independencia, cerca de la UAM, Montevideo. Foto: Miguel Chagas, Subrayado.

Doble homicidio en barrio Independencia, cerca de la UAM, Montevideo. Foto: Miguel Chagas, Subrayado.

Un doble homicidio se registró este sábado de tarde en el barrio Independencia, zona de Los Bulevares, cerca de la UAM, en Montevideo.

De acuerdo a la información policial primaria obtenida en el lugar por un equipo de Subrayado, tres delincuentes en un auto dispararon armas de fuego contra un hombre que estaba parado al costado de un vehículo. El hombre, de 33 años, murió en el lugar.

En el ataque a tiros un segundo hombre que estaba cerca también fue herido y murió en el lugar. Según indican vecinos de la zona, y es la información que maneja la Policía, esta segunda víctima, de 53 años, estaba arreglando el techo de su casa y no tendría nada que ver con el ataque a la primera víctima.

mataron a hombre de 35 anos de un disparo, en el centro de montevideo, en colonia y tristan narvaja
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Mataron a hombre de 35 años de un disparo, en el Centro de Montevideo, en Colonia y Tristán Narvaja

Además, un joven de 19 años fue herido y trasladado a un centro de salud. En principio se informa que tiene un roce de bala en la cabeza.

El ataque ocurrió a una cuadra, aproximadamente, de una casa donde se festejaba un cumpleaños infantil.

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