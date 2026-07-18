Dos muertos tras ataque a tiros en el barrio Independencia; una de las víctimas reparaba el techo de su casa cuando fue herido

Un doble homicidio se registró este sábado de tarde en el barrio Independencia, zona de Los Bulevares, cerca de la UAM, en Montevideo.

De acuerdo a la información policial primaria obtenida en el lugar por un equipo de Subrayado, tres delincuentes en un auto dispararon armas de fuego contra un hombre que estaba parado al costado de un vehículo. El hombre, de 33 años, murió en el lugar.

En el ataque a tiros un segundo hombre que estaba cerca también fue herido y murió en el lugar. Según indican vecinos de la zona, y es la información que maneja la Policía, esta segunda víctima, de 53 años, estaba arreglando el techo de su casa y no tendría nada que ver con el ataque a la primera víctima.

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Además, un joven de 19 años fue herido y trasladado a un centro de salud. En principio se informa que tiene un roce de bala en la cabeza.

El ataque ocurrió a una cuadra, aproximadamente, de una casa donde se festejaba un cumpleaños infantil.