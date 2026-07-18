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MESSI PUEDE SUPERARLO EN LA FINAL

Mbappé le hizo dos goles a Inglaterra y superó a Messi como goleador del Mundial 2026

Mbappé llegó a 10 goles en el Mundial y superó a Messi, que suma 8, pero que este domingo tiene la chance de convertir en la gran final ante España.

Messi y Mbappé en la carrera por ser el goleador del Mundial 2026. Foto: composición AFP.

Messi y Mbappé en la carrera por ser el goleador del Mundial 2026. Foto: composición AFP.

Kylian Mbappé anotó dos goles este sábado en el partido ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, y superó a Lionel Messi como el máximo artillero.

El argentino suma 8 goles pero este domingo tiene la chance de convertir en la gran final ante España.

Con el partido de este sábado, en un increíble 6 a 4 de Inglaterra sobre Francia, así quedó la lista de goleadores en la historia de los mundiales:

AFP
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1. Kylian Mbappé (FRA) 22 goles en 22 partidos (desde 2018).

2. Lionel Messi (ARG) 21 goles en 33 partidos (desde 2006).

3. Miroslav Klose (GER) 16 goles en 24 partidos (2002 a 2014).

4. Ronaldo (BRA) 15 goles en 19 partidos (1998 a 2006).

5. Gerd Müller (GER) 14 goles en 13 partidos (1970 a 1974).

6. Harry Kane (ENG) 14 goles en 18 partidos (desde 2018).

7. Just Fontaine (FRA) 13 goles en 6 partidos (1958).

8. Pelé (BRA) 12 goles en 14 partidos (1958 a 1970).

9. Jürgen Klinsmann (GER) 11 goles en 17 partidos (1990 a 1998).

10. Sandor Kocsis (HUN) 11 goles en 5 partidos (1954).

11. Cristiano Ronaldo (POR) 11 goles en 27 partidos (desde 2006).

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