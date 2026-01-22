En la previa del partido entre Peñarol y Colo Colo se registraron incidentes protagonizados por una veintena de hinchas del club chileno. El grupo se acercó a la zona de la Tribuna Ámsterdam con la intención de cruzar hacia la Colombes y se enfrentó con hinchas aurinegros.
Peñarol - Colo Colo: enfrentamiento entre hinchas, incidentes con la Policía y daños a vehículos en la previa
Una veintena de hinchas de Colo Colo provocaron daños a vehículos, informó el Ministerio del Interior. Hubo enfrentamiento con parciales de Peñarol, con piedras y palos.
Hubo corridas hacia avenida Ricaldoni y Francisco Llambí, donde se produjeron los incidentes más importantes. Se enfrentaron con palos y piedras, dañando además vehículos que estaban estacionados.
Una veintena de hinchas de Colo Colo provocaron daños a vehículos, informó a Subrayado el Ministerio del Interior. Además, la Policía efectuó disparos con escopeta para dispersar a los involucrados, añadieron fuentes del operativo.
En tanto, hinchas de Peñarol provocaron destrozos en una plaza frente a la Ámsterdam para utilizar materiales como objetos contundentes.
En el operativo policías le incautaron un cuchillo a un hincha de Colo Colo, agregaron los informantes.
Dentro del estadio también se registraron incidentes, cuando hinchas de Colo Colo violentaron a la seguridad privada y se acercaron al extremo de la Tribuna Olímpica donde había parciales de Peñarol. El intento de generar disturbios fue neutralizado y la Policía no ingresó a la tribuna.
Pese a los incidentes, no hubo reporte de heridos, afirmó Interior. Tampoco de que hubiera detenidos.
