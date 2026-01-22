RECIBÍ EL NEWSLETTER
disturbios en la previa

Peñarol - Colo Colo: enfrentamiento entre hinchas, incidentes con la Policía y daños a vehículos en la previa

Una veintena de hinchas de Colo Colo provocaron daños a vehículos, informó el Ministerio del Interior. Hubo enfrentamiento con parciales de Peñarol, con piedras y palos.

Video cedido a Subrayado.

incidentes-hinchas-colo-colo-peñarol
hinchas-peñarol-operativo-centenario-policia

En la previa del partido entre Peñarol y Colo Colo se registraron incidentes protagonizados por una veintena de hinchas del club chileno. El grupo se acercó a la zona de la Tribuna Ámsterdam con la intención de cruzar hacia la Colombes y se enfrentó con hinchas aurinegros.

Hubo corridas hacia avenida Ricaldoni y Francisco Llambí, donde se produjeron los incidentes más importantes. Se enfrentaron con palos y piedras, dañando además vehículos que estaban estacionados.

Una veintena de hinchas de Colo Colo provocaron daños a vehículos, informó a Subrayado el Ministerio del Interior. Además, la Policía efectuó disparos con escopeta para dispersar a los involucrados, añadieron fuentes del operativo.

Captura del video dinfudido en redes sociales. 
hinchas-peñarol-operativo-centenario-policia

En tanto, hinchas de Peñarol provocaron destrozos en una plaza frente a la Ámsterdam para utilizar materiales como objetos contundentes.

En el operativo policías le incautaron un cuchillo a un hincha de Colo Colo, agregaron los informantes.

Dentro del estadio también se registraron incidentes, cuando hinchas de Colo Colo violentaron a la seguridad privada y se acercaron al extremo de la Tribuna Olímpica donde había parciales de Peñarol. El intento de generar disturbios fue neutralizado y la Policía no ingresó a la tribuna.

Pese a los incidentes, no hubo reporte de heridos, afirmó Interior. Tampoco de que hubiera detenidos.

