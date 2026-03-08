Marcha por el 8 de marzo: los cambios en el tránsito y transporte por la movilización en Montevideo

La marcha por el 8 de marzo , Día Internacional de la Mujer, se realiza este domingo en varias partes del país. En Montevideo , las principales convocatorias se realizan en el centro, entre plaza Independencia y Eduardo Acevedo. Por esta razón, la Intendencia informó sobre cambios en el tránsito y el transporte para este domingo.

La avenida principal estará cortada en ese tramo, así como las calles perpendiculares que llegan a 18 de Julio.

También habrá paradas suprimidas: en 18 de Julio desde E. Acevedo a Andes, Río Negro y 18 de Julio, Paraguay 18 de Julio, Yaguarón y Mercedes, Ejido y Colonia. Serán palabras provisorias las oficiales de los desvíos y "se irá liberando la circulación a medida que la afluencia de público lo permita".

Desvíos en el transporte:

Líneas desde 8 de Octubre al Centro (Pza España) 100 – 104 - 102 – 103 – 105 – 109 – 110 – 111): 8 de Octubre – Colonia – Acevedo Díaz/ Juan Paullier – Rivera – Guayabos – Martinez Trueba – Soriano – Florida – Canelones a terminal.

Líneas desde Plaza España hacia 8 de Octubre y líneas por Andes/Mercedes: Buenos Aires – Juncal (por detrás de puerta de la Ciudadela) - Rincón – Mercedes – Victor Haedo.

Líneas al Centro (destino Pza. Independencia) circuito: 18 de Julio - Fernandez Crespo – Uruguay – Florida – Mercedes – Victor Haedo – Martín C. Martínez – 18 de Julio.

Líneas hacia Ciudad Vieja: 18 de Julio - Fernández Crespo – Uruguay

Vuelta: Buenos Aires - Liniers – San José – Aquiles Lanza – Maldonado –Barrios Amorín - Constituyente – Rodó – Pablo de María.

Línea CE1 Ciudad Vieja: 18 de Julio – P. De María – Colonia – Andes –Uruguay.

Vuelta: Buenos Aires - Liniers – San José – Aquiles Lanza – Maldonado – Barrios Amorín - Constituyente – Rodó – Pablo de María.

Línea CE2: J. Herrera y Obes – Colonia – Andes - Uruguay.

Vuelta: Buenos Aires – Juncal (por detrás de puerta de la Ciudadela): Rincón – Mercedes - Andes.

Líneas por Rivera hacia 18 de Julio: 60, 62*, D11: Rivera – Fernández Crespo – Uruguay.

Vuelta: Buenos Aires - Liniers – San José – Aquiles Lanza – Maldonado – Barrios Amorin Constituyente – Rodó (*62: Circuito Pza. Independencia)

Líneas por Ejido: 149 – 522: Ejido – Maldonado – Jackson - Colonia – Ejido a ruta.

Líneas por Yaguarón: 149 – 522: Yaguarón – Mercedes – Juan Paullier – Rivera - Guayabos – Martínez Trueba – Soriano – Aquiles Lanza.

Línea 538: Buenos Aires – Juncal (por detrás de puerta de la Ciudadela) - Rincón – Mercedes a su ruta.

Línea 427 UAM: Rivera – Fernandez Crespo – Colonia - Rondeau

Líneas por Río Negro 427 – 538 – 582: Libertador – Mercedes – Victor Haedo - Juan Paullier

Líneas E14 – 116 (Ciudad Vieja): Canelones/Rambla – Jackson – Rivera - Fernandez Crespo – Av. Uruguay a ruta.

Línea E14: Pocitos: Buenos Aires – Linniers – San José – Rio Negro

Líneas 116 Pocitos: San José – Aquiles Lanza – Maldonado – Barrios Amorin - Constituyente