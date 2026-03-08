Marcha por el 8 de marzo: los cambios en el tránsito y transporte por la movilización en Montevideo

La marcha por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realiza este domingo en varias partes del país. En Montevideo, las principales convocatorias se realizan en el centro, entre plaza Independencia y Eduardo Acevedo. Por esta razón, la Intendencia informó sobre cambios en el tránsito y el transporte para este domingo.
El corte de avenida 18 de Julio también se amplía a las calles perpendiculares a esta. El tránsito retomará su circulación habitual "a medida que la afluencia de público lo permita", informó la IMM.
La avenida principal estará cortada en ese tramo, así como las calles perpendiculares que llegan a 18 de Julio.
También habrá paradas suprimidas: en 18 de Julio desde E. Acevedo a Andes, Río Negro y 18 de Julio, Paraguay 18 de Julio, Yaguarón y Mercedes, Ejido y Colonia. Serán palabras provisorias las oficiales de los desvíos y "se irá liberando la circulación a medida que la afluencia de público lo permita".
Desvíos en el transporte:
Líneas desde 8 de Octubre al Centro (Pza España) 100 – 104 - 102 – 103 – 105 – 109 – 110 – 111): 8 de Octubre – Colonia – Acevedo Díaz/ Juan Paullier – Rivera – Guayabos – Martinez Trueba – Soriano – Florida – Canelones a terminal.
Líneas desde Plaza España hacia 8 de Octubre y líneas por Andes/Mercedes: Buenos Aires – Juncal (por detrás de puerta de la Ciudadela) - Rincón – Mercedes – Victor Haedo.
Líneas al Centro (destino Pza. Independencia) circuito: 18 de Julio - Fernandez Crespo – Uruguay – Florida – Mercedes – Victor Haedo – Martín C. Martínez – 18 de Julio.
Líneas hacia Ciudad Vieja: 18 de Julio - Fernández Crespo – Uruguay
Vuelta: Buenos Aires - Liniers – San José – Aquiles Lanza – Maldonado –Barrios Amorín - Constituyente – Rodó – Pablo de María.
Línea CE1 Ciudad Vieja: 18 de Julio – P. De María – Colonia – Andes –Uruguay.
Vuelta: Buenos Aires - Liniers – San José – Aquiles Lanza – Maldonado – Barrios Amorín - Constituyente – Rodó – Pablo de María.
Línea CE2: J. Herrera y Obes – Colonia – Andes - Uruguay.
Vuelta: Buenos Aires – Juncal (por detrás de puerta de la Ciudadela): Rincón – Mercedes - Andes.
Líneas por Rivera hacia 18 de Julio: 60, 62*, D11: Rivera – Fernández Crespo – Uruguay.
Vuelta: Buenos Aires - Liniers – San José – Aquiles Lanza – Maldonado – Barrios Amorin Constituyente – Rodó (*62: Circuito Pza. Independencia)
Líneas por Ejido: 149 – 522: Ejido – Maldonado – Jackson - Colonia – Ejido a ruta.
Líneas por Yaguarón: 149 – 522: Yaguarón – Mercedes – Juan Paullier – Rivera - Guayabos – Martínez Trueba – Soriano – Aquiles Lanza.
Línea 538: Buenos Aires – Juncal (por detrás de puerta de la Ciudadela) - Rincón – Mercedes a su ruta.
Línea 427 UAM: Rivera – Fernandez Crespo – Colonia - Rondeau
Líneas por Río Negro 427 – 538 – 582: Libertador – Mercedes – Victor Haedo - Juan Paullier
Líneas E14 – 116 (Ciudad Vieja): Canelones/Rambla – Jackson – Rivera - Fernandez Crespo – Av. Uruguay a ruta.
Línea E14: Pocitos: Buenos Aires – Linniers – San José – Rio Negro
Líneas 116 Pocitos: San José – Aquiles Lanza – Maldonado – Barrios Amorin - Constituyente
