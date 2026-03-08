RECIBÍ EL NEWSLETTER
8 DE MARZO

Organizaciones feministas se concentran en 18 de Julio para la marcha por el Día Internacional de la Mujer

La hora de partida de la marcha es a las 19:00 horas. Algunos grupos salen desde Plaza Independencia, otros desde la Plaza Cagancha y otros esperan en la explanada de la Intendencia de Montevideo.

Fotos: Verónica Chevallier.

Fotos: Verónica Chevallier. 

Vía al 8M, nuclea a cerca de 30 organizaciones, e invitan a participar bajo el lema: “8M: acción feminista antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos. ¡No pasarán!”.

La Coordinadora de Feminismos integrada por diversos colectivos y organizaciones feministas, en su convocatoria expresan: "Por las mujeres del mundo en resistencia defendiendo la tierra, el agua y la vida. Ante el odio y la violencia patriarcal. Salud a nuestras luchas desde el río al mar. Desde las montañas y los valles, desde los bosques y las selvas. Convencidas de que solo con nosotras otro mundo es posible. ¡ Ni la tierra, ni los cuerpos somos territorios de conquista!".

La proclama que se leerá la realizaron en conjunto ambas organizaciones.

Por otro lado, la Intersocial Feminista le pide al gobierno que garantice el cumplimiento de la Ley de Género y reclama que el Poder Ejecutivo no volvió a convocar mesa de trabajo sobre violencia de género.

En desarrollo.

