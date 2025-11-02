Peñarol ganó el Torneo Clausura, tras vencer a Defensor Sporting este domingo, en la fecha 14.
¡Peñarol campeón del Torneo Clausura! El aurinegro le ganó a Defensor 2 a 1, con goles de Lucas Hernández
El gol de Defensor fue el que abrió el marcador a los tres minutos del partido y lo anotó Abreu. Los de Hernández llegaron al cierre del primer tiempo y a los 10 minutos del segundo.
A las 19:00 horas arrancó el partido en el Campeón del Siglo. A los 2 minutos del partido, el árbitro Gustavo Tejera cobró penal para Defensor, que lo anotó con tiro de Diego Abreu en el minuto 3.
A los 45 minutos, sobre el cierre del primer tiempo, Lucas Hernández empató el partido para Peñarol.
Cuando el partido iba en los 10 minutos del segundo tiempo, Lucas Hernández lo hizo de nuevo y el marcador quedó favorable para el equipo de Diego Aguirre, con un 2 a 1.
Además del Clausura, Peñarol sumó tres puntos y sigue en posición para la Tabla Anual, luego de que Nacional empató sin goles este sábado contra Cerro.
El árbitro para el enfrentamiento de esta fecha fue Gustavo Tejera, que estuvo acompañado por los asistentes Nicolás Tarán y Gustavo Márquez Lisboa. Anahí Fernández fue la cuarta árbitra y en el VAR estuvieron Antonio García y Santiago Fernández.
