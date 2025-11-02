RECIBÍ EL NEWSLETTER
FECHA 14 EN EL CDS

¡Peñarol campeón del Torneo Clausura! El aurinegro le ganó a Defensor 2 a 1, con goles de Lucas Hernández

El gol de Defensor fue el que abrió el marcador a los tres minutos del partido y lo anotó Abreu. Los de Hernández llegaron al cierre del primer tiempo y a los 10 minutos del segundo.

Peñarol VS Defensor. Foto: Foco UY

A las 19:00 horas arrancó el partido en el Campeón del Siglo. A los 2 minutos del partido, el árbitro Gustavo Tejera cobró penal para Defensor, que lo anotó con tiro de Diego Abreu en el minuto 3.

A los 45 minutos, sobre el cierre del primer tiempo, Lucas Hernández empató el partido para Peñarol.

Foto: FocoUy. Peñarol campeón de la Copa AUF Uruguay.
Peñarol salió campeón de la Copa AUF Uruguay y va por el Clausura

Cuando el partido iba en los 10 minutos del segundo tiempo, Lucas Hernández lo hizo de nuevo y el marcador quedó favorable para el equipo de Diego Aguirre, con un 2 a 1.

Además del Clausura, Peñarol sumó tres puntos y sigue en posición para la Tabla Anual, luego de que Nacional empató sin goles este sábado contra Cerro.

El árbitro para el enfrentamiento de esta fecha fue Gustavo Tejera, que estuvo acompañado por los asistentes Nicolás Tarán y Gustavo Márquez Lisboa. Anahí Fernández fue la cuarta árbitra y en el VAR estuvieron Antonio García y Santiago Fernández.

Los equipos iniciales:

image
image
