Pelea con machete y hacha en ruta 8 en la entrada de Solís de Mataojo; investigan dos denuncias por lesiones

Este miércoles se registró una pelea con machete , cuchilla y hacha en ruta 8, en la entrada de Solís de Mataojo . En un video se observa un auto rojo en parte de la ruta, sin matrícula, y a tres hombres enfrentándose. Uno de ellos tenía un hacha y una cuchilla, una en cada mano, y otro portaba un machete.

La Policía informó a Subrayado que recibió dos denuncias por lesiones personales en Solís de Mataojo y sospecha que uno de los agresores está involucrado en ambos casos. Seccional 2 y Fiscalía buscan establecer las circunstancias por las que tres personas resultaron lesionadas en dos episodios en la localidad.

Por un lado, dos hermanos realizaron una denuncia. Uno de ellos se negó a ser asistido y también a que Policía Científica documente los daños en su auto, mientras que el otro fue trasladado a Minas por presentar una lesión no cortante ni sangrante de aproximadamente 12 centímetros en un hombro.

Por otro lado, otro hermano presentó una segunda denuncia y fue asistido por múltiples heridas, probable fractura de tabique nasal y hematoma con edema en el labio superior. Esta situación se generó en el barrio Mevir de Solís.

Los tres lesionados mencionaron que ambas situaciones tienen en común al mismo agresor, con quien han mantenido inconvenientes previos. Las actuaciones dispuestas por la fiscal por ambos casos están en desarrollo y procuran ubicar al agresor, que se encontraría en otro departamento.