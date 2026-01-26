RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ataque a tiros

Pelea afuera de un bar terminó con un joven de 24 años baleado en San José de Mayo

La pelea comenzó con golpes de puño y siguió con disparos. El joven está internado.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

Un joven de 24 años resultó baleado en la madrugada de este domingo cuando se encontraba afuera de un bar en Ansina esquina Artigas, en San José de Mayo.

Testigos dijeron a la Policía que un hombre se acercó hacia el joven y ambos comenzaron una discusión que siguió en una pelea con golpes de puño. En un momento dado, el agresor sacó un arma y efectuó disparos, agregaron los testigos.

Uno de los proyectiles impactó en el joven, que quedó tendido en el suelo y fue asistido por médicos que más tarde llegaron al lugar en una ambulancia. Fue ingresado a un centro médico donde permanece internado. No quiso hacer la denuncia, señaló la policía local.

madre del motociclista embestido por negro: el ministro le pidio disculpas por el choque y se puso verbalmente a las ordenes
Seguí leyendo

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"

En tanto, el agresor permanece prófugo y el arma no fue incautada.

La Policía Científica trabajó en la escena, mientras que la Fiscalía espera una serie de resultados de pericias para avanzar en la investigación, así como la evolución médica de la víctima, que está fuera de peligro.

Temas de la nota

Lo más visto

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MALDONADO

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MONTEVIDEO

Fugados de Inisa estaban internados por homicidios y rapiña; uno vinculado al asesinato de un bebe en Cerro Norte
MINISTERIO DEL INTERIOR

Buscan a un joven de 18 años por el homicidio de Jonathan Cancela, asesinado por error el 25 de noviembre
MONTEVIDEO

Chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS DÍA A DÍA

Ola de calor en casi todo el país: temperatura máxima alrededor de 40º, según Nubel Cisneros

Te puede interesar

Madre del motociclista embestido por Negro: El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
Copamiento en Melilla: Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver, narró la víctima; hay un detenido video
MONTEVIDEO

Copamiento en Melilla: "Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver", narró la víctima; hay un detenido
Foto: Subrayado. Diego Sanjurjo, Ministerio del Interior. video
CIFRAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Homicidios bajaron 3,4% en 2025: fueron 13 asesinatos menos que en 2024, según Ministerio del Interior

Dejá tu comentario