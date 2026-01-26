Pelea afuera de un bar terminó con un joven de 24 años baleado en San José de Mayo

Un joven de 24 años resultó baleado en la madrugada de este domingo cuando se encontraba afuera de un bar en Ansina esquina Artigas, en San José de Mayo .

Testigos dijeron a la Policía que un hombre se acercó hacia el joven y ambos comenzaron una discusión que siguió en una pelea con golpes de puño. En un momento dado, el agresor sacó un arma y efectuó disparos, agregaron los testigos.

Uno de los proyectiles impactó en el joven, que quedó tendido en el suelo y fue asistido por médicos que más tarde llegaron al lugar en una ambulancia. Fue ingresado a un centro médico donde permanece internado. No quiso hacer la denuncia, señaló la policía local.

En tanto, el agresor permanece prófugo y el arma no fue incautada.

La Policía Científica trabajó en la escena, mientras que la Fiscalía espera una serie de resultados de pericias para avanzar en la investigación, así como la evolución médica de la víctima, que está fuera de peligro.