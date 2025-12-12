Pedro Strauch es el nuevo ganador de MasterChef Uruguay, tras conquistar al exigente jurado

Pedro Strauch se consagró este jueves como el nuevo ganador de MasterChef Uruguay, en una final que mantuvo la tensión hasta el último minuto y que volvió a confirmar el éxito del formato de Canal 10 en la televisión uruguaya.

La definición enfrentó a Strauch con Sebastián Risotto en un desafío que exigió entrada, plato principal y postre. El jurado integrado por Laurent Lainé y Ximena Torres, junto al chef francés Christophe como invitado, evaluó cada preparación en una final marcada por la emoción. Sergio Puglia no fue parte del programa por un pequeño problema de salud.

Strauch, de 35 años, llegó al certamen con un recorrido de vida particular: es hijo de Eduardo Strauch, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, y gran parte de su identidad se formó entre historias familiares, montañas y mar. Estudió Turismo y Hotelería, es navegante, marino voluntario de salvataje y lidera cabalgatas en la cordillera, experiencias que influyeron en su sensibilidad gastronómica.

Su audición ya había generado impacto: cocinó en chancletas, gesto que despertó comentarios en redes sociales y sorpresa en el jurado. Durante la temporada se destacó por platos con influencias asiáticas y presentaciones que le valieron elogios, como pappardelle, sopa thai, tomahawk y zanahorias glaseadas. Su pase directo a la final lo consiguió con un cerdo agridulce que recibió aprobación unánime, aunque también tuvo altibajos, como la terrina de entraña que lo dejó momentáneamente fuera hasta volver con fuerza en el repechaje.

Como es habitual, los finalistas estuvieron acompañados por sus familias y por quienes pasaron por la temporada, que regresaron al estudio para alentar y vivir el último desafío desde adentro.

Entre los premios, Strauch recibió $400 mil, un curso de cocina profesional, una visita al Celler de Can Roca en España y el trofeo del programa.

Con esta definición, MasterChef Uruguay reafirma su vigencia con 11 temporadas al aire y un rendimiento de audiencia que lo mantiene como el reality culinario más visto del país. La final volvió a mostrar por qué el formato sostiene, año tras año, un poder de convocatoria difícil de igualar.