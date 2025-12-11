Hoy se define al nuevo MasterChef Uruguay: Pedro Strauch y Sebastián Risotto buscan conquistar al jurado en una final inolvidable

Después de once temporadas ininterrumpidas, MasterChef Uruguay vuelve a encender la emoción de los hogares con una final que promete ser una de las más intensas de su historia. Esta noche, Pedro Strauch y Sebastián Risotto se enfrentarán en una instancia decisiva donde deberán presentar una entrada, un plato principal y un postre capaces de conquistar el paladar —y la emoción— del jurado.

La instancia final contará con el criterio de Laurent Lainé y Ximena Torres, acompañados por el chef francés Christophe como jurado invitado.

Sergio Puglia no pudo estar presente en la final debido a un pequeño percance de salud.

El chef francés, radicado desde hace más de una década en Argentina, ya ha acompañado finales de MasterChef Uruguay y también integró el jurado en las primeras ediciones argentinas del formato.

Pedro Strauch: del mar, la montaña y los recuerdos familiares a la cocina. A sus 35 años, Pedro Strauch llegó a MasterChef con un recorrido de vida tan singular como su propuesta gastronómica. Hijo de Eduardo Strauch, sobreviviente de la tragedia de los Andes, Pedro creció acompañado por relatos, paisajes y aprendizajes que marcaron profundamente su identidad. Estudió Turismo y Hotelería, es navegante, marino voluntario de salvataje y lidera cabalgatas por la zona cordillerana donde su padre vivió una de las historias más impactantes de la región.

Su audición no pasó desapercibida: cocinó en chancletas, estilo que generó polémica en las redes sociales y sorpresa en el jurado. A lo largo de la temporada se destacó por platos exóticos —con marcada influencia asiática— y obtuvo reconocimientos con preparaciones como pappardelle, sopa thai, tomahawk y zanahorias glaseadas.

Fue el primero en asegurarse un lugar en la final gracias a un cerdo agridulce que conquistó al jurado. Sin embargo, su camino también tuvo tropiezos: una terrina de entraña lo dejó momentáneamente fuera de competencia… hasta que regresó con fuerza en el repechaje.

Sebastián Risotto: de chofer a finalista, con un sueño entre manos. Con 33 años y oriundo de Ciudad de la Costa, Sebastián Risotto llamó la atención desde el comienzo con un risotto de hongos que honró su apellido y sedujo al jurado. Laurent fue quien le otorgó el delantal que marcaría el inicio de su recorrido en el certamen.

Sus mejores momentos lo encontraron en desafíos donde brilló con ñoquis, un elegante Saint Honoré y un cheesecake que lo consagraron como uno de los competidores más prolijos. Su pase a la final llegó con un magret que reafirmó su crecimiento técnico.

Su sueño gastronómico es abrir un restaurante en un entorno rústico, donde la cocina sea sinónimo de calidez y cercanía.

Una final con emoción, familia y once temporadas de éxito sostenido.

Como es tradición, los finalistas estarán acompañados por sus familias y los participantes que pasaron por la temporada, quienes regresan para alentar y vivir el último desafío desde cerca.

Masterchef Uruguay continúa consolidándose como uno de los fenómenos televisivos más sólidos del país. Con 11 temporadas al aire y un promedio anual de audiencia que lo mantiene como el reality de cocina más visto, el programa reafirma su vigencia y su enorme poder de convocatoria.

Esta noche, dos cocineros amateurs buscarán transformar su sueño en título. Y será, como siempre, el sabor el que tenga la última palabra.