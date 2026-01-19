Pedro sánchez prometió "absoluta transparencia" sobre las causas del accidente ferroviario que dejó al menos 40 muertos

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió este lunes "absoluta transparencia" sobre las causas del accidente ferroviario entre dos trenes que dejó al menos 40 muertos el domingo en el sur del país, un balance que podría aumentar porque siguen las operaciones de búsqueda de víctimas entre los amasijos de un tren.

El balance de la tragedia ocurrida en la región de Andalucía aumentó a 40 fallecidos este lunes por la tarde, uno más, explicó a la prensa el presidente de la región de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

"Son actualmente 40 fallecidos", dijo el político en una conferencia de prensa en Adamuz, Córdoba, donde ocurrió el siniestro, añadiendo que harán falta "24-48 horas" para "saber a ciencia cierta cuántos fallecidos se han producido en este terrible accidente".

Según el centro de datos (C.I.D.) creado para la catástrofe, a 23 de los fallecidos se les practicó ya la autopsia y 5 fueron "plenamente" identificados.

La catástrofe dejó también más de un centenar de heridos, de los que 41 seguían hospitalizados el lunes en varios hospitales de Córdoba. Cuatro de los heridos hospitalizados son niños.

Además, se han presentado 43 denuncias de desapariciones en relación a la tragedia, que podrían referirse a personas cuyos cadáveres se han hallado, pero no identificado.

Muchos familiares recurrieron a mensajes en las redes sociales para intentar hallar a los suyos.

El principal obstáculo para establecer el balance definitivo es el acceso a dos vagones de uno de los trenes, que cayeron de una altura de varios metros y se convirtieron en un amasijo de hierros.

"Una gran grúa" llegó a la zona para "poder levantar esos vagones de Alvia donde podría encontrarse ciudadanos fallecidos", explicó el presidente andaluz.

Cuando se consiga acceder a los vagones "podremos saber a ciencia cierta cuántos fallecidos se han producido", añadió.

España, conmocionada

En un barrio residencial pegado a la plaza de toros de Córdoba, la Guardia Civil habilitó un centro para recibir a familiares de los afectados.

Unas personas salían y entraban, cabizbajas y con la mirada sombría. Un hombre se agachó contra el muro del centro y sollozaba mientras hablaba al teléfono. Unas personas le arroparon y le abrazaron mientras sacaba un pañuelo para secarse las lágrimas.

La familia real tiene previsto visitar la zona el martes. El presidente Pedro Sánchez anunció tres días de luto oficial.

Los servicios ferroviarios entre Madrid y Andalucía quedaron interrumpidos y no se reestablecerán del todo hasta probablemente el 2 de febrero, estimó el ministro de Transportes.

En julio de 2013, España ya sufrió una grave tragedia ferroviaria con el descarrilamiento de un tren poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos.

FUENTE: AFP