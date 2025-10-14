Pedro Bordaberry: "El Partido Colorado se pone de pie para rendir homenaje a Luis Alberto Heber"

Pedro Bordaberry despide a Luis Alberto Heber en el Senado.

Este martes 14 de octubre renunció al Senado el nacionalista Luis Alberto Heber, tras estar 40 años en el Parlamento, primero como diputado, dos períodos, y luego como senador hasta las elecciones de 2024, cuando fue reelecto una vez más.

En su despedida, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry dijo que Heber fue “el mejor legislador” que conoció durante sus años como político y parlamentario.

“El Partido Colorado se pone de pie para rendir homenaje a Luis Alberto Heber”, dijo Bordaberry al culminar sus palabras de elogio a la carrera política y parlamentaria del nacionalista, así como sus valores personales y la amistad que tiene con el dirigente blanco.

