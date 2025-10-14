RECIBÍ EL NEWSLETTER
SENADO

Pedro Bordaberry: "El Partido Colorado se pone de pie para rendir homenaje a Luis Alberto Heber"

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry dijo que el mejor legislador que conoció fue el blanco Luis Alberto Heber, que este martes renunció al Senado tras 40 años en el Parlamento.

Pedro Bordaberry despide a Luis Alberto Heber en el Senado.&nbsp;

Pedro Bordaberry despide a Luis Alberto Heber en el Senado. 

Este martes 14 de octubre renunció al Senado el nacionalista Luis Alberto Heber, tras estar 40 años en el Parlamento, primero como diputado, dos períodos, y luego como senador hasta las elecciones de 2024, cuando fue reelecto una vez más.

En su despedida, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry dijo que Heber fue “el mejor legislador” que conoció durante sus años como político y parlamentario.

“El Partido Colorado se pone de pie para rendir homenaje a Luis Alberto Heber”, dijo Bordaberry al culminar sus palabras de elogio a la carrera política y parlamentaria del nacionalista, así como sus valores personales y la amistad que tiene con el dirigente blanco.

Foto: FocoUy, archivo. Luis Lacalle Pou y Luis Alberto Heber.
Seguí leyendo

Lacalle Pou tras renuncia de Heber: "Un compañero de ruta de los que no hay que preguntar si está, ni dónde está"
Embed

Temas de la nota

Lo más visto

video
LAS PIEDRAS

Un pae umbanda fue condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual y violación de dos menores de edad
ROCHA

Motociclista volvía de festejar su cumpleaños y chocó una rotonda; su cuerpo fue hallado horas después en una cuneta
ARGENTINA

Autoridades de Entre Ríos sobre búsqueda del remisero: Lautra paró a poner combustible y "ya no estaba Martín"
ARGENTINA

Gualeguaychú: encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta
montevideo

Policía busca a un taxista desaparecido desde el sábado; su vehículo fue encontrado incendiado

Te puede interesar

Un adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
CERRITO DE LA VICTORIA

Un adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
Orsi sobre Gaza: Se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía dos años había sido secuestrada video
PRESIDENTE SOBRE EL FIN DE LA GUERRA

Orsi sobre Gaza: "Se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía dos años había sido secuestrada"
Foto: FocoUy. video
seguridad pública

Orsi dijo que en seguridad "a veces hay señales complicadas" pero que "hay que seguir confiando" en las instituciones

Dejá tu comentario