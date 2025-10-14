Este martes 14 de octubre renunció al Senado el nacionalista Luis Alberto Heber, tras estar 40 años en el Parlamento, primero como diputado, dos períodos, y luego como senador hasta las elecciones de 2024, cuando fue reelecto una vez más.
Pedro Bordaberry: "El Partido Colorado se pone de pie para rendir homenaje a Luis Alberto Heber"
El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry dijo que el mejor legislador que conoció fue el blanco Luis Alberto Heber, que este martes renunció al Senado tras 40 años en el Parlamento.
En su despedida, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry dijo que Heber fue “el mejor legislador” que conoció durante sus años como político y parlamentario.
“El Partido Colorado se pone de pie para rendir homenaje a Luis Alberto Heber”, dijo Bordaberry al culminar sus palabras de elogio a la carrera política y parlamentaria del nacionalista, así como sus valores personales y la amistad que tiene con el dirigente blanco.
Seguí leyendo
Lacalle Pou tras renuncia de Heber: "Un compañero de ruta de los que no hay que preguntar si está, ni dónde está"
Temas de la nota
Lo más visto
LAS PIEDRAS
Un pae umbanda fue condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual y violación de dos menores de edad
ROCHA
Motociclista volvía de festejar su cumpleaños y chocó una rotonda; su cuerpo fue hallado horas después en una cuneta
ARGENTINA
Autoridades de Entre Ríos sobre búsqueda del remisero: Lautra paró a poner combustible y "ya no estaba Martín"
ARGENTINA
Gualeguaychú: encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta
montevideo
Dejá tu comentario