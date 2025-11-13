Pedreas a ómnibus y autos, vidrios rotos e intentos de robo: diputado realizó pedido de informes a Interior

El diputado del Partido Nacional y exsubsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Juan José Olaizola, realizó un pedido de informes al Ministerio del Interior ante reiteradas pedreas a ómnibus y autos particulares en los accesos a Montevideo.

Olaizola indicó que las pedreas se concentran principalmente en dos puntos: en el cruce de las rutas 1 y 5 en los accesos a Montevideo, cerca del Cerro, y en la rambla portuaria en inmediaciones de la Estación Central de AFE.

"Allí, se han suscitado distintos hechos, donde afectan a unidades de transporte colectivo de pasajeros, sobre todo, unidades que van al interior del país y automóviles particulares, con rotura de vidrios, intentos de parar en algunos casos los automóviles para robarles a los conductores", afirmó.

Olaizola advirtió que las pedreas pueden ocasionar siniestros de tránsito por proporciones si afectan a los conductores de ómnibus de pasajeros. El legislador nacionalista pretende conocer qué medidas se están tomando, si se refuerza el patrullaje en la zona, la instalación de cámaras o alguna otra disposición adicional para dar con los responsables.