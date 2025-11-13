RECIBÍ EL NEWSLETTER
ATAQUES EN DOS PUNTOS

Pedreas a ómnibus y autos, vidrios rotos e intentos de robo: diputado realizó pedido de informes a Interior

El nacionalista Juan José Olaizola pretende conocer qué medidas se están tomando, si se refuerza el patrullaje en la zona, la instalación de cámaras o alguna otra disposición para dar con los responsables.

pedrea-omnibus-accesos-archivo

El diputado del Partido Nacional y exsubsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Juan José Olaizola, realizó un pedido de informes al Ministerio del Interior ante reiteradas pedreas a ómnibus y autos particulares en los accesos a Montevideo.

Olaizola indicó que las pedreas se concentran principalmente en dos puntos: en el cruce de las rutas 1 y 5 en los accesos a Montevideo, cerca del Cerro, y en la rambla portuaria en inmediaciones de la Estación Central de AFE.

"Allí, se han suscitado distintos hechos, donde afectan a unidades de transporte colectivo de pasajeros, sobre todo, unidades que van al interior del país y automóviles particulares, con rotura de vidrios, intentos de parar en algunos casos los automóviles para robarles a los conductores", afirmó.

realizaron allanamientos en nuevo paris e incautaron moto en el marco del crimen del militar retirado
Seguí leyendo

Realizaron allanamientos en Nuevo París e incautaron moto en el marco del crimen del militar retirado

Olaizola advirtió que las pedreas pueden ocasionar siniestros de tránsito por proporciones si afectan a los conductores de ómnibus de pasajeros. El legislador nacionalista pretende conocer qué medidas se están tomando, si se refuerza el patrullaje en la zona, la instalación de cámaras o alguna otra disposición adicional para dar con los responsables.

Temas de la nota

Lo más visto

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
JEFATURA DE CANELONES

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
INTERNACIÓN EN EL VILARDEBÓ

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
VIOLENCIA EN LA ESCUELA

La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
¿CÓMO AFECTA EL FENÓMENO DE LA NIÑA?

Temperaturas de hasta 38° el sábado desembocan en tormentas puntualmente fuertes el domingo, anunció Nubel Cisneros
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno

Te puede interesar

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió bullying sistemático con cuadros de angustia e ideaciones suicidas video
AGRESIÓN EN LA ESCUELA 123

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió "bullying sistemático" con "cuadros de angustia" e "ideaciones suicidas"
Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada video
ABOGADO DE DOCENTES

Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están "atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada"
Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales video
CASO DE VIOLENCIA EXTREMA

Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales

Dejá tu comentario