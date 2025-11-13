RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Detuvieron a los dos jóvenes que eran buscados por el homicidio de un adolescente

La víctima era un adolescente de 16 años que fue encontrado muerto y quemado en Suárez, Canelones.

detenido-crimen-adolescente-suarez
detenido-homicidio-adolescente
requeridos-por-homicidio-en-suarez

Fueron detenidos los dos jóvenes de 28 y 26 años que eran buscados por la Policía, sospechosos del homicidio de un adolescente de 16 años.

Los delincuentes son Kevin Aron Martínez Wallace de 28 años, con antecedentes por rapiña y porte de arma de fuego, y Christian Nahuel Gallo Wallace de 26 años, con antecedente por asociación para delinquir.

El caso por el que eran buscados es el homicidio de un adolescente de 16 años que residía en Montevideo, pero que su cuerpo fue encontrado en Suárez.

un hombre de 61 anos fue asesinado tras recibir un disparo en la ingle en la zona del barrio nuevo paris
Seguí leyendo

Un hombre de 61 años fue asesinado tras recibir un disparo en la ingle en la zona del barrio Nuevo París

El hallazgo de la víctima se dio el miércoles 5 de noviembre, en la calle José Enrique Rodó y camino de Las Tropas, en jurisdicción de la Seccional 16 en Suárez, Canelones, informó la Jefatura en esa jornada.

El cuerpo estaba quemado y el caso es investigado por Fiscalía a cargo del doctor Juan Álvez junto con el Departamento de Homicidios.

detenido-homicidio-adolescente
Temas de la nota

Lo más visto

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
JEFATURA DE CANELONES

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
INTERNACIÓN EN EL VILARDEBÓ

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
VIOLENCIA EN LA ESCUELA

La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
¿CÓMO AFECTA EL FENÓMENO DE LA NIÑA?

Temperaturas de hasta 38° el sábado desembocan en tormentas puntualmente fuertes el domingo, anunció Nubel Cisneros
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno

Te puede interesar

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió bullying sistemático con cuadros de angustia e ideaciones suicidas video
AGRESIÓN EN LA ESCUELA 123

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió "bullying sistemático" con "cuadros de angustia" e "ideaciones suicidas"
Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada video
ABOGADO DE DOCENTES

Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están "atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada"
Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales video
CASO DE VIOLENCIA EXTREMA

Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales

Dejá tu comentario