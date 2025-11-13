Detuvieron a los dos jóvenes que eran buscados por el homicidio de un adolescente

Fueron detenidos los dos jóvenes de 28 y 26 años que eran buscados por la Policía, sospechosos del homicidio de un adolescente de 16 años.

Los delincuentes son Kevin Aron Martínez Wallace de 28 años, con antecedentes por rapiña y porte de arma de fuego, y Christian Nahuel Gallo Wallace de 26 años, con antecedente por asociación para delinquir.

El caso por el que eran buscados es el homicidio de un adolescente de 16 años que residía en Montevideo, pero que su cuerpo fue encontrado en Suárez.

El hallazgo de la víctima se dio el miércoles 5 de noviembre, en la calle José Enrique Rodó y camino de Las Tropas, en jurisdicción de la Seccional 16 en Suárez, Canelones, informó la Jefatura en esa jornada.

El cuerpo estaba quemado y el caso es investigado por Fiscalía a cargo del doctor Juan Álvez junto con el Departamento de Homicidios.