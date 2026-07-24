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EL 16 DE AGOSTO

Joven barbero de Flor de Maroñas organiza un "encuentro solidario" por el Día del Niño y necesita colaboración

"La idea era que vinieran gurises, acá cortar el pelo, vamos a hacer jugadas afuera con premios, y a cada niño le vamos a dar una merienda", contó.

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Lautaro Invernón, un joven barbero de Flor de Maroñas, está organizando un "encuentro solidario" por el Día del Niño, que se llevará a cabo el domingo 16 en inmediaciones de Rubén Darío y Santo Romé.

Logró que entre siete y ocho barberos se comprometieran a estar ese día para cortarle el pelo a niños de forma gratuita. También, organizaron actividades para disfrutar al aire libro, como carreras de embolsados y la del equilibrio con el huevo en la cuchara.

"La idea era que vinieran gurises, acá cortar el pelo, vamos a hacer jugadas afuera con premios, y a cada niño le vamos a dar una merienda", sostuvo.

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Para ese día, piden colaboraciones de juguetes. El número de contacto es 092050867. "Lo que nos estaría faltando para los gurises es juguetes, que es a lo que van a ir ellos. Después, gracias a Dios tenemos. Comida, no es que tenemos wow, pero de a poco están donando", dijo.

La idea surgió y la compartió en redes sociales. Los vecinos lo vieron y se sumaron. Ahora tienen un grupo de whatsapp en el que están organizando.

"Es un día en el que hay muchos que no tienen para darse un cortecito de pelo o hay madres que por equis motivo no le pueden dar un regalo a los hijos o algo, y es eso, quería ver a los gurises bien ese día. Me imagino acá adentro con los gurises cortando el pelo y a todos los niños afuera, jugando", expresó.

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