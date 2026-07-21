RECIBÍ EL NEWSLETTER
TENDRÁ ESCOLTA POLICIAL

Tatiana Marset sale de la cárcel y va a arresto domiciliario parcial en Bolivia; la Fiscalía que lleva el caso apelará

Tatiana Marset Alba fue detenida el 13 de marzo junto a dos venezolanos y un colombiano en inmediaciones donde detuvieron al narco Sebastián Marset.

El Deber

El Deber

La hermana de Sebastián Marset, Tatiana, sale de la cárcel y va a arresto domiciliario nocturno tras decisión de la Justicia de Bolivia.

Desde marzo, Tatiana Marset cumplía prisión preventiva en Palmasola. Tras la resolución judicial de cambiar la medida de este martes, la Fiscalía apeló y para la defensa de la joven el arresto domiciliario total continúa siendo “excesivo”, informó el medio El Deber de Bolivia.

Como medidas sustitutivas, además de la prisión domiciliaria de 20:00 a 06:00 con escolta policial, Marset debe presentarse ante el Ministerio Público, tiene prohibido concurrir a lugares donde estén los testigos, tampoco puede amenazarlos a nivel de redes, personal o a través de terceras personas, no puede salir del país y debe pagar una fianza con dos garantes personales con solvencia acreditada, añade El Deber.

Imagen vía AFP.
Seguí leyendo

El Parlamento de Francia aprobó la prohibición de redes sociales a menores de 15 años

Tatiana Marset Alba fue detenida el 13 de marzo junto a dos venezolanos y un colombiano en inmediaciones donde detuvieron al narco Sebastián Marset. En ese inmueble se encontraron en el inmueble armas de grueso calibre.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BARRIO LOS BULEVARES

"Para la familia era todo", dijo Gissel, la pareja del hombre víctima colateral de un doble homicidio el sábado
En Instrucciones y Belloni

Tres delincuentes con pistolas y escopetas rapiñaron una estación de servicio y robaron 70.000 pesos
PODER EJECUTIVO DEFINE LÍNEAS DE ACCIÓN

Diálogo Social: gobierno prevé nueva causal de jubilación anticipada y transformaciones en pilar de ahorro individual
Rambla portuaria

Cuádruple accidente en el Viaducto: involucrados ómnibus, moto, taxi y camioneta
SIGUE EL MAL TIEMPO

Frío, con lluvias y niebla, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros

Te puede interesar

PIT-CNT señala incumplimiento del gobierno en el diálogo social y define un paro general para el 11 de agosto video
LO TRATA LA MESA REPRESENTATIVA

PIT-CNT señala incumplimiento del gobierno en el diálogo social y define un paro general para el 11 de agosto
Los acuerdos son para respetarse, cuestionó Marcelo Abdala tras reunión con el ministro Gabriel Oddone por las AFAP video
REUNIÓN MEF con PIT-CNT

"Los acuerdos son para respetarse", cuestionó Marcelo Abdala tras reunión con el ministro Gabriel Oddone por las AFAP
Imputaron al hombre que se entregó por el homicidio de otro en el centro de Maldonado; va a prisión preventiva
LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Imputaron al hombre que se entregó por el homicidio de otro en el centro de Maldonado; va a prisión preventiva

Dejá tu comentario