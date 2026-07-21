Tatiana Marset sale de la cárcel y va a arresto domiciliario parcial en Bolivia; la Fiscalía que lleva el caso apelará

El Deber

La hermana de Sebastián Marset, Tatiana, sale de la cárcel y va a arresto domiciliario nocturno tras decisión de la Justicia de Bolivia.

Desde marzo, Tatiana Marset cumplía prisión preventiva en Palmasola. Tras la resolución judicial de cambiar la medida de este martes, la Fiscalía apeló y para la defensa de la joven el arresto domiciliario total continúa siendo “excesivo”, informó el medio El Deber de Bolivia.

Como medidas sustitutivas, además de la prisión domiciliaria de 20:00 a 06:00 con escolta policial, Marset debe presentarse ante el Ministerio Público, tiene prohibido concurrir a lugares donde estén los testigos, tampoco puede amenazarlos a nivel de redes, personal o a través de terceras personas, no puede salir del país y debe pagar una fianza con dos garantes personales con solvencia acreditada, añade El Deber.

Tatiana Marset Alba fue detenida el 13 de marzo junto a dos venezolanos y un colombiano en inmediaciones donde detuvieron al narco Sebastián Marset. En ese inmueble se encontraron en el inmueble armas de grueso calibre.

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